Znanstveniki novo vrsto drevesa poimenovali po Leonardu DiCapriu

Leonardo DiCaprio je deležen nove časti. Sedaj je po njem poimenovana do tega leta še neodkrita vrsta drevesa. Njegova ljubezen do narave in okoljevarstva je vsaj malo poplačana z gesto raziskovalcev, ki se ukvarjajo s preučevanjem rastlinskih vrst v tropskih deževnih gozdovih. Znanstveniki iz britanskih kraljevih botaničnih vrtov Kew so njegovo prizadevanje za ohranitev deževnih gozdov zaznali in tako drevo poimenovali Uvariopsis dicaprio. Na novo odkrito drevo izhaja iz gozdov Kameruna, okolje pa slovi po svoji biodiverziteti.

Znanstveniki so želeli počastiti igralčeva ekološka prizadevanja za ohranitev deževnih gozdov, zato so se odločili za to zanimivo potezo. ''Mislimo, da je bila njegova vpletenost ključna pri preprečitvi sečnje dreves v kamerunskem gozdu Ebo,'' je za BBC dejal botanik Martin Cheek.

V letu 2020 je 47-letni igralec zagnal kampanjo za zaščito gozda, ki je dom ljudstvu Banen in vsebuje pestro favno in floro. Na družbenih omrežjih je pogosto objavljal pozive k podpisu peticije za ohranitev gozda, njegova prizadevanja pa so spodbudila tudi mednarodno stroko. Znanstveniki s tega področja so se tako združili in spisali poziv kamerunski vladi, v kateri so izpostavili seznam ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, ki se v deževnem gozdu nahajajo. Kasneje je vlada razveljavila načrte za sečnjo gozda, ta pa bo kmalu razglašen za nacionalni park.