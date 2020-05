Notranjost 13-milijonske hiše Mile Kunis in Ashtona Kutcherja

Zvezdniški par se je odločil prodati svojo razkošno domovanje na kalifornijskem Beverly Hillsu. Skoraj 700 kvadratnih metrov veliko hišo sta ponudila tržišču, ocenjuje pa se, da je celotno posestvo z leti pridobilo na ceni. Par je elegantno hišo leta 2014 kupil za približno 10 milijonov evrov.

Lokacija Hidden Valley, ki nudi dom številnim zvezdnikom in deluje na način zaprte skupnosti, je domač naslov Mili in Ashtonu predstavljala zadnjih šest let. Par je hišo s pripadajočo posestjo kupil leta 2014, za luksuzno domovanje pa sta takrat odštela približno deset milijonov evrov.

icon-expand Mila in Ashton sta se spoznala na snemanju nanizanke Oh, ta sedemdeseta. FOTO: Profimedia

Hiši, ki ima pet spalnic, pet kopalnic, savno in vinsko klet pa pripadajo tudi zunanji bazen, zunanja kuhinja ter bar, primeren za vrtne zabave. Hišo obkroža tudi kar nekaj zemlje in je zato primerna za veččlansko družino. Par, ki ima dva otroka, petletno Wyatt in triletnega Dimitrija, že išče nov dom, za hišo, ki jo prepuščata novim lastnikom, pa zahtevata skoraj 13 milijonov evrov.

icon-expand Dnevna soba je prostorna in zelo elegantna. FOTO: Profimedia

Dnevna soba ponuja luksuzne dodatke in materiale, kot so hrastova tla, ročno izdelane štukature, po celotni hiši pa so nameščena vrata francoske izdelave.

icon-expand Kuhinja je s širokim pultom obrnjena proti dnevnemu prostoru. FOTO: Profimedia

Masivna kuhinja je duša in center hiše, primerna za druženja. Obarvana je v svetle tone, prevladujeta bela in siva barva.

icon-expand Vsaka od spalnic ima svojo zgodbo, vse pa delujejo zelo toplo. FOTO: Profimedia

To je le ena od petih spalnic v hiši. Vsaka od njih pa je zaključena enota z lastno walk-in omaro.