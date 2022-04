Znova na sodišču: Johnny Depp toži Amber Heard zaradi obrekovanja

Johnny Depp in Amber Heard sta se v popoldanskih urah ponovno pojavila na sodišču, tokrat zaradi igralčeve tožbe, v kateri navaja, da je Heardova brez pravnega dokaza trdila, da je bila žrtev družinske zlorabe.

V Virginii se je pričel sodni proces, v katerem kot osrednja akterja na nasprotnih bregovih stojita bivša zakonca Johnny Depp in Amber Heard. Tožba, v kateri igralec navaja, da so trditve njegove bivše soproge korenito vplivale na njegovo kariero, je na svoj dan na sodišču čakala kar tri leta.

icon-expand FOTO: Twitter icon-chevron-left icon-chevron-right

Depp in Heardova sta se na sodišču pojavila na dan, ko bo za sojenje izbrana sedemčlanska porota, ki bo tekom procesa poslušala argumente obeh strani in na koncu sprejela dokončno odločitev. Sodišče bo izbralo tudi štiri alternativne člane porote. Kamere pred sodiščem so v družbi odvetnikov ujele tako 58-letnega Angleža kot tudi 35-letno Američanko. Pred vhodom v stavbo je s plakati podpore čakala tudi manjša skupina igralčevih podpornikov. Po poročanju tujih medijev, ki pozorno spremljajo sodni proces, naj bi tekom sojenja igralki s pričanjem v bran stopili igralec James Franco, s katerim je Heardova delila informacije o domnevnem nasilju, in milijarder Elon Musk, ki se je znašel v središču Deppovih obtožb o domnevni aferi z igralko. Od filmske ljubezni do umazane ločitve Igralca sta se spoznala leta 2009 med snemanjem filma Zapiti dnevnik in dve leti kasneje pričela z romantičnim razmerjem, ki sta ga leta 2015 obeležila s poroko. Zakon, ki so ga že od samega začetka zaznamovali razhodi in obojestranske obtožbe slabega obnašanja, ni trajal dolgo, saj je le slabo leto kasneje Heardova vložila ločitvene papirje in ob tem igralca obtožila, da je vanjo vrgel telefon in ji povzročil modrico na obrazu, kar je Depp ostro zanikal. Mesece kasneje, ko je bila ločitev dokončna, sta zvezdnika izdala skupno izjavo za medije, v kateri sta zapisala, da je bilo njuno razmerje intenzivno, strastno in na trenutke vzkipljivo, a vedno povezano z ljubeznijo. Ločitev sta takrat rešila izvensodno.

icon-expand Domnevne poškodbe, ki jih je Amber Heard zadal Depp. FOTO: Profimedia

Kljub na videz razrešeni težavi pa je dve leti kasneje olje na ogenj prilil zapis Heardove v Washington Postu, v katerem je odprla temo o nasilju, ki ga je izkusila na lastni koži in v nadaljevanju pojasnila, s kakšnimi posledicami se je morala soočiti njena kariera, ko je o tem javno spregovorila. Kljub temu da v zapisu Deppa poimensko nikoli ni omenila, je javnost njeno izpoved hitro povezala s propadlim zakonom. 46-milijonska tožba Depp, ki do tega dneva vse obtožbe zanika, Heardovi ni dolgo ostal dolžen in proti njej leta 2019 vložil 46 milijonsko tožbo, v kateri je zapis igralke kljub odsotnosti svojega imena označil za domnevno viktimizacijo gospe Heard in dodal, da so tako kasneje poročali tudi mediji, ki so si pri tem pomagali z dejstvom, da je Heardova po pričanju o domnevnem nasilju dosegla, da je bila Deppu za nekaj časa odrejena celo prepoved približevanja.

icon-expand Zaradi obtožb je Deep izgubil vlogo Jacka Sparrowa, nadomestili so ga tudi v franšizi Magične živali. FOTO: Profimedia

V tožbi je igralec poleg omadeževanega ugleda kot posledico Heardinih trditev imenoval tudi znatno izgubo finančnih sredstev. Z igralcem so namreč zaradi omenjenih obtožb med drugim prenehali sodelovati pri franšizi filmov Pirati s Karibov, pri kateri je igralec v glavni vlogi zabavnega kapitana Jacka Sparrowa sodeloval več kot 15 let. Heardova je vloženo tožbo istega leta želela ovreči in v legalnih dokumentih zapisala, da je bilo igralčevo obnašanje dlje časa problematično in so bile za to krive tudi prepovedane substance. "Prevara, soočena z resničnostjo dokazov, zahteva nove laži, da se ohrani," pa se je na igralkine besede odzval Deppov odvetnik, ki je dosegel, da je bila prošnja za zavrnitev Deppove tožbe na sodišču zavrnjena, kar je Heardovo pognalo v vložitev lastne tožbe, v kateri igralca prav tako toži obrekovanja, le da sama od njega zahteva dvakrat večjo finančno poravnavo, torej 92 milijonov evrov. Tudi ta tožba je tako kot Deppova še vedno v teku.

icon-expand Heardova kljub vsemu ohranja ljubezen do bivšega soproga. FOTO: Profimedia

Le nekaj dni pred pričetkom sojenja je Heardova na svojem profilu na Instagramu še enkrat poudarila, da v svojem zapisu, ki je postalo središče tožbe, ni poimensko omenila Deppa in izrazila upanje, da bo po koncu sojenja tako zanjo kot zanj nastopil čas, ko bosta težave lahko pustila za seboj. "Vedno sem ohranila ljubezen do Johnnyja in zelo me boli, da moram pred svetom izživeti podrobnosti najinega preteklega skupnega življenja," je še zapisala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke