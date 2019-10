Znova odprli primer: francoski režiser obtožen večkratnih posilstev

Besson se je na ponovno odprtje primera odzval z besedami, da igralka 'fantazira' in da so vse navedbe navadna izmišljotina in čista laž. ''V svojem življenju nisem posilil nobene ženske,''je še dodal, obenem pa afere z igralko ni zanikal. 60-letnik je bil v času afere z Van Royjevo poročen s filmsko producentko Virginie Silla, njun zakon pa je obstal kljub njegovi nezvestobi. Režiser, ki je v svoji dolgoletni karieri prejel številne prestižne filmske nagrade, kot denimo Cezarja za najboljšega režiserja ter nagrado BAFTA, naj bi zlorabil še osem drugih žensk. Te so o zlorabah spregovorile na francoskem preiskovalnem medijskem portalu Mediapart.

Podrobnosti nadaljnega sojenja zaenkrat niso znane.