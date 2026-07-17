Znova samska Anastasia se je vrnila na družbena omrežja

Zadnjih nekaj dni so oboževalci Anastasie Kaleb zaman iskali njen profil na družbenih omrežjih, saj je lepa Hrvatica svoj Instagram izbrisala. Zdaj pa se je vrnila, obnovila nekaj svojih starih objav ter delila galerijo novih, nadvse zapeljivih fotografij.
Ob vrnitvi na Instagram je objavila štiri fotografije, na katerih pozira zgolj v kopalkah in razkazuje svojo popolno postavo. Njena objava je seveda takoj požela navdušenje med njenimi sledilci, saj je v slabem dnevu zbrala že več kot 16.000 všečkov, med komentarji pa so jo številni oboževalci označevali za lepotico in se veselili dejstva, da se je znova vrnila 'na trg'.
Anastasia je profil na družbenih omrežjih pred dnevi izbrisala zaradi govoric, da sta se s Petrom Rašićem razšla. Par, ki se je zaljubil v oddaji Sanjski moški Hrvaške, je bil vse od zaključka šova stalno na očeh javnosti, saj so številni dvomili v iskrenost njune ljubezni. Novico, da nista več skupaj, je za hrvaške medije nato le potrdila tudi Hrvatica, ki je dejala, da je bila odločitev o koncu razmerja njena.
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