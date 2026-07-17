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Tuja scena

Znova samska Anastasia se je vrnila na družbena omrežja

Zagreb, 17. 07. 2026 18.47 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
K.A.
anastasia kaleb

Pred dnevi je svoj profil na Instagamu izbrisala, zdaj pa se je Anastasia Kaleb vrnila na družbena omrežja z izjemno zapeljivimi fotografijami. Lepa Hrvatica, ki se je nedavno razšla s Petrom Rašićem, s katerim sta se zaljubila v šovu Sanjski moški Hrvaške, je očitno že prebolela konec ljubezni in je že nazaj 'na trgu'.

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Zadnjih nekaj dni so oboževalci Anastasie Kaleb zaman iskali njen profil na družbenih omrežjih, saj je lepa Hrvatica svoj Instagram izbrisala. Zdaj pa se je vrnila, obnovila nekaj svojih starih objav ter delila galerijo novih, nadvse zapeljivih fotografij. 

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Ob vrnitvi na Instagram je objavila štiri fotografije, na katerih pozira zgolj v kopalkah in razkazuje svojo popolno postavo. Njena objava je seveda takoj požela navdušenje med njenimi sledilci, saj je v slabem dnevu zbrala že več kot 16.000 všečkov, med komentarji pa so jo številni oboževalci označevali za lepotico in se veselili dejstva, da se je znova vrnila 'na trg'. 

Preberi še Konec ljubezni: sanjski Petar in Anastasia sta se razšla

Anastasia je profil na družbenih omrežjih pred dnevi izbrisala zaradi govoric, da sta se s Petrom Rašićem razšla. Par, ki se je zaljubil v oddaji Sanjski moški Hrvaške, je bil vse od zaključka šova stalno na očeh javnosti, saj so številni dvomili v iskrenost njune ljubezni. Novico, da nista več skupaj, je za hrvaške medije nato le potrdila tudi Hrvatica, ki je dejala, da je bila odločitev o koncu razmerja njena. 

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KOMENTARJI7

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zaza regović
17. 07. 2026 19.47
Barbika, vrednost 30 eur
Odgovori
0 0
Slash
17. 07. 2026 19.43
Išče novega sponzorja, kaj pa drugega! Novodobno prostuturiranje !
Odgovori
+2
2 0
bohinj je zakon
17. 07. 2026 19.35
In kolika je njena "tržna vrednost"?
Odgovori
+2
2 0
YouRangMyLord
17. 07. 2026 19.24
Jah, sam je revca, da pri vsej tej svoji bleščeči mladostni in silikonsko podprti lepoti še ni uspela ujeti zase dovolj ustreznega Mr. Denarnica. Morda je pa odbijujoč njen grozni "tik" neprestanega glajenja lastnih las - uhh, ko pa to vidim, me pa mine vse.
Odgovori
+4
4 0
Ponent
17. 07. 2026 19.16
žalostno kam je ta družba zabredla.
Odgovori
+4
4 0
Ponent
17. 07. 2026 19.16
nazaj na trgu... dobro ste to napisali ja. haha
Odgovori
+10
10 0
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