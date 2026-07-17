Znova samska Anastasia se je vrnila na družbena omrežja

Zadnjih nekaj dni so oboževalci Anastasie Kaleb zaman iskali njen profil na družbenih omrežjih, saj je lepa Hrvatica svoj Instagram izbrisala. Zdaj pa se je vrnila, obnovila nekaj svojih starih objav ter delila galerijo novih, nadvse zapeljivih fotografij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ob vrnitvi na Instagram je objavila štiri fotografije, na katerih pozira zgolj v kopalkah in razkazuje svojo popolno postavo. Njena objava je seveda takoj požela navdušenje med njenimi sledilci, saj je v slabem dnevu zbrala že več kot 16.000 všečkov, med komentarji pa so jo številni oboževalci označevali za lepotico in se veselili dejstva, da se je znova vrnila 'na trg'.