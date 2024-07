Znova zaokrožil posnetek Justina, ki poziva Britney, naj preneha piti

Potem ko je bil Justin Timberlake aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola in je fotografija, ki so jo posneli na policijski postaji postala viralna, se je na družbenih omrežjih znova pojavil video iz leta 2007, v katerem pevec poziva Britney Spears , naj pije manj alkohola.

"Oh, Justin," je v posmeh pevcu zapisal nekdo, spet drugi pa: "Poslal si je sporočilo v prihodnost." Tretji je pripomnil, da je sedaj karma udarila nazaj, med komentarji pa so zvezdnika označili tudi za hinavca, njegove besede pa je nekdo komentiral tudi z: "Ups."

Timberlake je pozneje trdil, da njegova izjava ni bila o Britney in da sporočilo ni bilo namenjeno dotični osebi, a pevkini oboževalci njegovih besed niso pozabili in so izkopali pozabljeni video, ki je znova zaokrožil po družbenih omrežjih.

Justin in Britney sta bila v razmerju od leta 1999 do 2002, o podrobnostih njune zveze pa je pevka spregovorila v svoji knjigi spominov The Woman In Me, ki je šokirala javnost.