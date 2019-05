Znova želi zagnati pevsko kariero – tudi s petjem na pogrebih

"Nimam se za pevko, to je le nekaj, kar delam za zabavo. Ne razmišljam o tem, da bi plezala po glasbenih lestvicah ali bila številka ena, to počnem samo za veselje ..."

Britanska zvezdnica in model Jordan oziroma Katie Price je predvsem zaslovela zaradi resničnostnih šovov, v katerih se je pojavila, velik del slave pa gre pripisat tudi njenim plastičnim operacijam. Zvezdnica je svojo kariero začela kot model, podala se je celo v pevske vode, kjer je bila leta 2005 celo druga v vrsti za nastop na Evroviziji. Večkrat pa je nastopila tudi s svojim takratnim soprogom, Petrom Andrejem. A kakor je sama pred leti dejala, je bilo petje le hobi.

Očitno pa se je strast po petju znova prebudila, kajti začela je razmišljati, da bi znova zagnala pevsko kariero. Zagnati pa jo misli na nadvse nenaveden način. "Z veseljem bo skočila na pogreb in zapela pesem, ki si jo bo naročnik zaželel," je britanskim medijem zaupal vir blizu zvezdnice ter dodal, da se mu to nikakor ne zdi slaba ideja: "Če lahko poskrbi za nekaj nasmehov, zakaj ne." Seveda pa tega ne bo delala samo iz lastnega veselja in želje po nasmeških – cena nastopa naj bi se vrtela okoli 5 700 evrov.