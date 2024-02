Zoe Gregory trdi, da je Justin Timberlake z njo prevaral Cameron Diaz.

Justin Timberlake in Cameron Diaz sta bila par slaba tri leta, razmerje pa sta končala že leta 2007. A kljub temu ta zveza še ni pozabljena. Oglasila se je namreč Zoe Gregory , ki trdi, da je slavni pevec prav z njo prevaral igralko v času njunega dobivanja. "Spoznala sva se na zabavi v Playboyevem dvorcu in jaz sem bila tista, ki sem naredila prvi korak. Najprej me je zavrnil, a nisem obupala," je za Daily Mail razkrila nekdanja Playboyeva manekenka in dodala: "Nato sem ga premamila z besedami, da Cameron trenutno ni z njim in potem je popustil. Ni želel izgledati kot slabič."

Zvezdnica je nato priznala, da med njima ni prišlo do spolnih odnosov, a da je bilo med njima vseeno nekaj intimnosti v obliki poljubov. "Dobila sva se v sobi in se slekla, on do spodnjih hlač. Nato sva se zabavala," je dejala in obenem še priznala, da on ni edini od znanih, s katerim je imela nekaj intimnih trenutkov. Z njo naj bi se zabaval tudi Alex Rodriguez, nekdanji zaročenec Jennifer Lopez. Kot je trdila, sta imela spolne odnose leta 2019, in sicer le nekaj tednov, preden je šel Alex na kolena pred slavno pevko.

Novice o prevari 43-letni Timberlake zaenkrat še ni javno komentiral, odziva ni dala niti Diazova. Zaenkrat ima zgodba zgolj eno stran, ki trdi, da jo je Justin varal, ali je to res, in zakaj je 49-letnica skoraj 20 let molčala, pa ni jasno.