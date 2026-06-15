Zoe Kravitz: Če uporabljate botoks ali ne, se boste postarali

"Zares se želim razvijati in se v prihodnosti posvečati svoji notranjosti in ne biti preveč zaposlena s svojo zunanjostjo," je za Vogue povedala režiserka in igralka Zoe Kravitz , ki je znana po filmih Mežikni dvakrat, Batman in Ujet pri dejanju . Zvezdnica je spregovorila tudi o staranju in ob tem poudarila, da se bo postaral prav vsakdo, ne glede na to, ali bo posegel po lepotnih popravkih ali ne.

"Če sem sedaj ves čas jezna, da ne izgledam, kot si želim, se zdi, da ga zapravljam. Mislim, da se preveč dobro zavedam, da bom enkrat umrla," je povedala 39-letnica, ki sicer ni spregovorila o tem, ali bi kdaj posegla po botoksu ali lepotni operaciji, brez olepševanja pa je spregovorila o procesu staranja.

"Če uporabljate botoks ali ne, se boste postarali. Na nek način se bo vaš videz spremenil. Če se v sebi ne pripravite, da se vam bo življenje zgodilo, bo to za vas najtežji del," je še dejala Kravitz, ki pa ni edina zvezdnica, ki je spregovorila o tem, kako brezpredmetno se je boriti proti času.

Kate Winslet je dejala, da vlada pravi kaos, ko se je navezala na to, da veliko zvezdnic naredi vse, da bi bile videti perfektno za objave na družbenih omrežjih.