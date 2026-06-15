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Zoe Kravitz: Če uporabljate botoks ali ne, se boste postarali

Los Angeles, 15. 06. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Zoe Kravitz

Ameriška igralka in režiserka Zoe Kravitz je v novem intervjuju za revijo Vogue spregovorila o staranju. 37-letnica se je ob tem dotaknila tudi tematike lepotnih popravkov in izpostavila, da se sama v prihodnje želi bolj posvečati svoji notranjosti kot zunanjosti.

"Zares se želim razvijati in se v prihodnosti posvečati svoji notranjosti in ne biti preveč zaposlena s svojo zunanjostjo," je za Vogue povedala režiserka in igralka Zoe Kravitz, ki je znana po filmih Mežikni dvakrat, Batman in Ujet pri dejanju. Zvezdnica je spregovorila tudi o staranju in ob tem poudarila, da se bo postaral prav vsakdo, ne glede na to, ali bo posegel po lepotnih popravkih ali ne.

Zoe Kravitz
Zoe Kravitz
FOTO: Profimedia

"Če sem sedaj ves čas jezna, da ne izgledam, kot si želim, se zdi, da ga zapravljam. Mislim, da se preveč dobro zavedam, da bom enkrat umrla," je povedala 39-letnica, ki sicer ni spregovorila o tem, ali bi kdaj posegla po botoksu ali lepotni operaciji, brez olepševanja pa je spregovorila o procesu staranja.

"Če uporabljate botoks ali ne, se boste postarali. Na nek način se bo vaš videz spremenil. Če se v sebi ne pripravite, da se vam bo življenje zgodilo, bo to za vas najtežji del," je še dejala Kravitz, ki pa ni edina zvezdnica, ki je spregovorila o tem, kako brezpredmetno se je boriti proti času.

Kate Winslet je dejala, da vlada pravi kaos, ko se je navezala na to, da veliko zvezdnic naredi vse, da bi bile videti perfektno za objave na družbenih omrežjih.

Razlagalnik

Botoks je komercialno ime za botulin toksin, nevrotoksin, ki ga proizvaja bakterija Clostridium botulinum. V medicinske in kozmetične namene se uporablja v zelo majhnih, nadzorovanih odmerkih. Ko se vbrizga v obrazne mišice, začasno blokira živčne signale, ki mišicam sporočajo, naj se skrčijo. S tem se prepreči nastajanje gub, ki so posledica ponavljajočih se obraznih mimik, kot so mrščenje ali mežikanje, kar ustvari videz bolj gladke in napete kože.

Zoe Kravitz je priznana ameriška igralka, režiserka in model, ki izhaja iz zelo znane umetniške družine. Je hči slovitega glasbenika Lennyja Kravitza in igralke Lise Bonet. Svojo kariero je začela v manjših vlogah, kasneje pa se je uveljavila v Hollywoodu z nastopi v odmevnih projektih, kot so franšiza 'X-Men', serija 'Velike majhne laži' in film 'Batman', kjer je upodobila Catwoman. Poleg igranja se ukvarja tudi z glasbo in modo.

Kate Winslet je ena najbolj cenjenih britanskih igralk svoje generacije, ki je svetovno slavo dosegla z vlogo v epskem filmu 'Titanik' iz leta 1997. Znana je po svojem izjemnem igralskem talentu in številnih nagradah, vključno z oskarjem. Poleg filmskih uspehov je v javnosti znana tudi kot glasna zagovornica naravnega staranja in nasprotnica pretiranega retuširanja fotografij, saj se zavzema za realistično prikazovanje ženskega telesa v medijih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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