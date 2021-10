Zoe Kravitz in Channing Tatum objeta na sprehodu po newyorških ulicah

Zoe Kravitz in Channing Tatum očitno ne skrivata več, da se srečujeta tudi zasebno. Igralca in režiserko so sicer že v začetku leta videvali med druženji, vedno glasnejše pa so postajale govorice, da njuna druženja niso samo del skupnega filmskega projekta. Tokrat so ju fotografi ujeli objeta med sprehodom po ulicah New Yorka, kjer sta si privoščila kosilo, zmotili pa ju niso niti objektivi.