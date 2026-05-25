Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zoë Kravitz in Harry Styles se želita poročiti pozimi

London, 25. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Harry Styles in Zoe Kravitz

Za Zoë Kravitz in Harryja Stylesa bodo očitno kmalu zapeli poročni zvonovi. Zvezdnika naj bi se po zagotavljanju virov želela poročiti že letos, v načrtu pa imata zimsko poroko. Želita si nekoliko intimnejšo poroko v krogu najbližjih, ki bi se zgodila okoli božiča v Veliki Britaniji. Zvezdnika imata sicer v načrtu dve poroki.

Vse kaže, da se bosta Zoë Kravitz in Harry Styles kmalu poročila. Po poročanju portala Page Six, ki se sklicuje na vir blizu para, zvezdnika načrtujeta poroko že letos decembra. Poročno slavje naj bi se zgodilo okoli božiča, šlo pa naj bi za nekoliko intimnejšo slovesnost ob prisotnosti zgolj njunih najbližjih.

Harry Styles in Zoe Kravitz se želita poročiti pozimi.
Harry Styles in Zoe Kravitz se želita poročiti pozimi.
FOTO: Profimedia

Kot še zagotavljajo viri blizu para, imata zaljubljenca v načrtu kar dve poroki. Prva se bo zgodila v pevčevi domovini, torej v Veliki Britaniji, druga pa v igralkini, torej v New Yorku, najverjetneje v hotelu Fouquet's v spodnjem Manhattnu. Čez lužo namreč živi njen oče, Lenny Kravitz, ki si seveda želi biti prisoten na hčerkini poroki, prav tako si zvezdnica želi praznovati tudi v svojem rodnem mestu. Lokacija v Londonu še ni točno določena, a predvideva se, da se bo zgodila v Manchestru ali Cheshiru, saj Styles tam preživi veliko časa.

Preberi še Harry Styles in Zoë Kravitz naj bi bila po osmih mesecih zveze zaročena

30-letnik in 35-letnica naj bi se že začela ukvarjati s pripravami na poroko, čeprav je glasbenik trenutno na svetovni turneji Together Together Tour. Na nastopih ga spremlja tudi njegova zaročenka, ki ponosno nosi zaročni prstan. Za igralko bo to že druga poroka, saj je bila med letoma 2019 in 2021 poročena s Karlom Glusmanom, za nekdanjega člana skupine One Direction pa bo to prva poroka.

Zoë in Harry na letališču.
Zoë in Harry na letališču.
FOTO: Profimedia

Njuna ljubezenska zgodba je sicer še kar sveža, saj so ju prvič opazili skupaj avgusta leta 2025, ko sta se z roko v roki sprehajala po Rimu, kasneje pa so ju ujeli tudi med poljubljanjem. Zvezdnika svojo zasebnost sicer varujeta pred javnostjo in v javnosti ničesar ne komentirata, a kot zagotavljajo viri, sta zaročenca noro zaljubljena drug v drugega.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Zoë Kravitz Harry Styles poroka zaroka Lenny Kravitz Hollywood slavni pari

Zvezdniki so se letos med intervjuji v Cannesu zelo sprostili

24ur.com J.Lo in Ben Affleck bosta zakon potrdila s tridnevnim poročnim slavjem
24ur.com 'Katy Perry in Orlando Bloom bi se lahko poročila letos na obletnico zaroke'
24ur.com Katarina Benček sporočila veselo novico: Končno sva zaročena!
Zadovoljna.si Moški, za katerim norijo vse, naj bi zaročil svojo izbranko
24ur.com Načrtovalka poroke leta: 'Sta zelo preprosta ženin in nevesta'
24ur.com Rebel Wilson zakonca Barker ujela med praznovanjem obletnice zaroke
24ur.com Usher o poroki po Super Bowlu: Tudi družino sva presenetila
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Nanjo se J.Lo lahko vedno zanese
Nanjo se J.Lo lahko vedno zanese
zadovoljna
Portal
Legendarna igralka pri 92 letih še vedno jemlje dih
Dnevni horoskop: Biki iščejo stabilnost, rake čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Biki iščejo stabilnost, rake čaka naporen dan
Numerologija v praksi: Izračunajte svoje življenjsko število
Numerologija v praksi: Izračunajte svoje življenjsko število
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
vizita
Portal
Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
cekin
Portal
To so poklici, ki danes prinašajo največ denarja (in razlika do povprečja vas lahko šokira)
Kdo so inženirji, ki prejemajo devetmestne zneske plačil?
Kdo so inženirji, ki prejemajo devetmestne zneske plačil?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
moskisvet
Portal
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Skriti francoski biser za nepozaben romantični pobeg
Skriti francoski biser za nepozaben romantični pobeg
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
dominvrt
Portal
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
okusno
Portal
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
voyo
Portal
Kmetija
Kotlina
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725