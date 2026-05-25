Zoë Kravitz in Harry Styles se želita poročiti pozimi

Vse kaže, da se bosta Zoë Kravitz in Harry Styles kmalu poročila. Po poročanju portala Page Six, ki se sklicuje na vir blizu para, zvezdnika načrtujeta poroko že letos decembra. Poročno slavje naj bi se zgodilo okoli božiča, šlo pa naj bi za nekoliko intimnejšo slovesnost ob prisotnosti zgolj njunih najbližjih.

Harry Styles in Zoe Kravitz se želita poročiti pozimi. FOTO: Profimedia

Kot še zagotavljajo viri blizu para, imata zaljubljenca v načrtu kar dve poroki. Prva se bo zgodila v pevčevi domovini, torej v Veliki Britaniji, druga pa v igralkini, torej v New Yorku, najverjetneje v hotelu Fouquet's v spodnjem Manhattnu. Čez lužo namreč živi njen oče, Lenny Kravitz, ki si seveda želi biti prisoten na hčerkini poroki, prav tako si zvezdnica želi praznovati tudi v svojem rodnem mestu. Lokacija v Londonu še ni točno določena, a predvideva se, da se bo zgodila v Manchestru ali Cheshiru, saj Styles tam preživi veliko časa.

30-letnik in 35-letnica naj bi se že začela ukvarjati s pripravami na poroko, čeprav je glasbenik trenutno na svetovni turneji Together Together Tour. Na nastopih ga spremlja tudi njegova zaročenka, ki ponosno nosi zaročni prstan. Za igralko bo to že druga poroka, saj je bila med letoma 2019 in 2021 poročena s Karlom Glusmanom, za nekdanjega člana skupine One Direction pa bo to prva poroka.

Zoë in Harry na letališču. FOTO: Profimedia