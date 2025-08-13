Svetli način
Tuja scena

Zoë Kravitz in njena mama Lisa Bonet v hiši Taylor Swift izgubili kačo

Los Angeles, 13. 08. 2025 14.33 | Posodobljeno pred 17 minutami

Zoë Kravitz je razkrila zabavno, a nekoliko stresno anekdoto iz časa, ko sta z mamo Liso Bonet med losangeleškimi požari prebivali pri Taylor Swift. Med bivanjem v "čudoviti hiši" sta slavni mati in hči izgubili družinsko kačo, ki se je skrila v luknjo v kopalnici. "V tistem trenutku sem vedela, da imamo dve možni rešitvi. Uničiti kopalnico ali pa povedati Taylor, da se nekje v njeni hiši skriva kača," se je v intervjuju spominjala Zoë.

Igralka Zoë Kravitz je razkrila, kako sta skupaj z mamo, igralko in glasbenico Liso Bonet, med bivanjem v hiši zvezdnice Taylor Swift skoraj izgubili družinsko kačo. Slavni mati in hči sta pri glasbenici v času losangeleških požarov bivali približno dva tedna. 

Zoë Kravitz in njena mama Lisa Bonet v hiši Taylor Swift izgubili kačo.
Zoë Kravitz in njena mama Lisa Bonet v hiši Taylor Swift izgubili kačo. FOTO: Profimedia

"Taylor ima čudovito hišo. Iz tridesetih let prejšnjega stoletja. Nekaj, kar bi želela ohraniti in negovati," se je spominjala Zoë in dodala, da je želela hišo pustiti v še boljšem stanju, kot jo je dobila, načrte pa da sta ji prekrižali njena mama in kača, ki je trenutek Lisine neprevidnosti izkoristila za pobeg.

Kača Orpheus se je zatekla v majhno luknjo v kopalnici, mati in hči pa sta na pomoč morali poklicati oskrbovalca hiše. "V tistem trenutku sem vedela, da imamo dve možni rešitvi. Uničiti kopalnico ali pa povedati Taylor, da se nekje v njeni hiši skriva kača," se je v intervjuju spominjala Zoë, ki se je naposled odločila za prvo rešitev, pri čemer je krila vse stroške popravil. 

"Skrbnika hiše sem prosila, naj Taylor ne pove, dokler vsega skupaj ne uredim," je še povedala igralka in v smehu priznala, da njena želja ni bila uslišana. "Spomnim se, kako sem jo klicala in ji dejala, da ji moram nekaj priznati, ona pa me je vprašala, ali ji želim povedati, da sem ji uničila kopalnico ali skoraj izgubila kačo v njeni hiši?"

