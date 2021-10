Zoe Kravitz o ločitvi: Razhodi so žalostni, ampak hkrati lepi

Igralka in glasbenica Zoe Kravitz je v intervjuju za Another magazine spregovorila o lastnem doživljanju ločitve od moža Karla Glusmana. Hči pevca Lennyja Kravitza sicer v javnosti noče razpravljati o svojem zasebnem življenju, nek vir blizu zvezdnice pa je pred kratkim potrdil, da ima Zoe že novo ljubezen, saj se od avgusta videva z igralcem Channingom Tatumom.

32-letna igralka Zoe Kravitz je v nedavnem intervjuju spregovorila o svoji glasbi in kako ji je sodelovanje s producentom Jackom Antonoffom pomagalo pri prebolevanju ločitve. Zoe je bila 18 mesecev poročena s Karlom Glusmanom, njuna ločitev pa je postala uradna meseca avgusta. Kravitzova je za sodelovanje s producentom dejala, da je bilo zares čudovito in terapevtsko. Album je pisala dolgo časa, ves čas pa je podzavestno shranjevala vsa čustva, ki so jo v tem času obhajala. Rekla je, da je bilo zanimivo pogledati na vse to z distance in pisati o njih takrat, sedaj in vmes. Glasbo je opisala kot osebno, saj govori o ljubezni in izgubi.

icon-expand Zoe Kravitz FOTO: Profimedia

"Poročila sem se, potem pa ločila. Ločitve in razhodi so žalostni, ampak hkrati tudi lepi. Gre za grenkosladke stvari, začetek in konec. Ta prostor med tem, ko si strtega srca in žaluješ za nečim ter v pričakovanju tega, kar prihaja, je zelo kompleksen," je dejala 32-letnica. Kravitzova in Glusman sta se v javnosti prvič skupaj pojavila oktobra 2016, poročila pa sta se leta 2019 v hiši njenega očeta Lennyja. Zoe je vložila zahtevo za ločitev le 18 mesecev po poroki.