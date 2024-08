Zoë Kravitz obžaluje, da se je preselila k očetu Lennyju: Bilo je boleče

Ločitev staršev je za otroke, ki še niso polnoletni, lahko izjemno stresna. In čeprav se morda v samem trenutku temu ne zdi tako, so posledice za otroke lahko dolgotrajne. Posledice še danes čuti Zoë Kravitz, ki je v enem svojem intervjujev priznala, da obžaluje, da se je ob razhodu staršev preselila k očetu Lennyju Kravitzu. Takrat se je namreč zelo oddaljila od mame Lise Bonet in ni znala ceniti, kaj vse je počela zanjo.