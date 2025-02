Zoe Kravitz prekinila molk po razhodu s Channingom Tatumom: Zelo mi je mar zanj

Zoe Kravitz in Channing Tatum sta se oktobra 2024 po treh letih zveze razšla, 36-letna igralka in režiserka pa se je zavila v molk in o njunem propadlem razmerju ni želela javno govoriti. Čeprav naj bi imel 44-letni zvezdnik Vročega Mika že novo spremljevalko, pa je hči pevca Lennyja Kravitza v novem intervjuju za revijo Elle priznala, da ji je še vedno mar zanj in je hvaležna za čas, ki sta ga skupaj preživela.

36-letnico so povprašali tudi, ali je njen razhod s Tatumom vplival na to, kaj čuti do filma Blink Twice, pri katerem je nekdanji par sodeloval, ona pa je odgovorila: "Niti najmanj. Všeč mi je ta stvar, ki sva jo naredila skupaj in še vedno mi je zelo mar zanj. Tudi ko nekdo omeni, kako dobro je odigral svojo vlogo, mi ogreje srce in sem zelo vesela, da se je vse skupaj zgodilo. Hvaležna sem, da sva skupaj bila na tej poti."

Govorice o njuni romanci so najprej zaokrožile avgusta 2021, ko so ju opazili med sprehodom po New Yorku. Februarja leto pozneje pa sta v intervjujih večkrat omenila drug drugega. Oktobra 2023 sta se zaročila, leto pozneje pa sta zaroko preklicala, kot razlog pa sta navedla, da si ne želita enakih stvari v življenju.