Zoe Kravitz spoznala osemletno hčer Channinga Tatuma

Zoe Kravitz naj bi nekaj časa že preživela z osemletno Everly , edinko njenega novega fanta, Channinga Tatuma . Da sta se odločila za ta velik korak, kaže na to, da je njuna zveza precej resna, vedno pogosteje pa ju videvajo tudi skupaj v javnosti.

Pred mesecem je vir blizu para za revijo People povedal, da sta zvezdnika postala veliko bolj odprta in se svoje zveze v javnosti ne trudita več skrivati: "Postala sta bolj sproščena in se ne trudita več, da bi skrivala svojo zvezo v javnosti. Očitno je, da sta zelo srečna."

Nek vir blizu hčerke Lennyja Kravitza je za revijo People dejal: "Popolnoma naravno je, da Zoe spoznava Everly. On je zelo predan oče, ki pa je zelo zavzet tudi za njuno zvezo." Tatum ima osemletno hčer Everly z nekdanjo ženo, igralko Jenno Dewan .

Govorice o njuni romanci so se začele že januarja, ko sta se začela družiti, a razmerje med 32-letnico in 41-letnim igralcem naj bi bilo takrat še platonsko. Da sta par, je avgusta potrdila revija People, takrat pa so ju vedno pogosteje opažali tudi skupaj v javnosti. Družila sta se tudi za noč čarovnic, priskrbela pa sta si celo ujemajoča kostuma iz ikoničnega filma Taksist iz leta 1976, ki ga je režiral Martin Scorsese.