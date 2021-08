Zoe Kravitz tudi uradno ločena po letu in pol zakona

Zoe Kravitz in Karl Glusman sta ponovno samska. Par se je poročil junija 2019 v pariškem domovanju njenega slavnega očeta, na poroki pa sta bili prisotni tudi njeni soigralki iz serije Majhne laži, Reese Witherspoon in Nicole Kidman. Le leto in pol po velikem dogodku pa je igralka vložila zahtevo za razvezo zakona.