Zoe Kravitz uradno izdahnila usodni 'da'

Zvezdniki se v zadnjem času velikokrat odločajo za skrivne poroke, ki jim nato sledi tudi večje poročno slavje. Tako kot sta to naredila Sophie Turner in Joe Jonas , sta za presenečenje poskrbela Zoe Kravitz in Karl Glusman , ko sta po mesecu dni svoje bližnje povabila na mogočno slavje v francoski rezidenci Lennyja Kravitza .

Zoe in Karl sta bila pred poroko v razmerju tri leta in sta se za poroko v tajnosti odločila, ker se nista želela medijsko izpostavljati. Za svoje zvezdniške prijatelje pa sta konec junija pripravila večje slavje, kjer so se zbrale Zoejine soigralke iz serije Majhne laži - Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley in Reese Witherspoon. Na obredu so po poročanju revije Elle opazili tudi Caro Delevingne, Ashley Benson, Donalda Gloverja in Denzela Washingtona.