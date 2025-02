Zoe Saldana o kontroverznih izjavah soigralke: Žalostijo me, tega ne podpiram

"Še vedno obdelujem vse, kar se je zgodilo v zadnjih nekaj dneh, in sem žalostna," je priznala Saldana. "Zelo me žalosti, ker tega ne podpiram in nimam nikakršne tolerance do kakršnekoli negativne retorike do ljudi katerekoli skupine."

Pojasnila je, da lahko sama govori le o izkušnji, ki jo je sama doživela s posamezniki na setu filma, med katerimi je bila tudi Karla Sofia Gascon. "Moja izkušnja in moje interakcije z njimi (soigralci, op.a.) so se nanašale na vključevanje in sodelovanje ter rasno, kulturno in spolno pripadnost ter enakost med spoloma."

V pogovoru z oboževalci, na katerem bi morala sodelovati tudi Karla Sofia Gascon, je Saldana dejala še, da ji je žal, da se mora ekipa filma Emilia Perez soočati s to situacijo, a da je vesela, da so se ljudje vseeno zbrali in prisluhnili ustvarjalcem filma. "Vse, kar lahko potrdim, je, da smo se vsi, ki smo se zbrali, da bi povedali to zgodbo, zbrali zaradi ljubezni, spoštovanja in radovednosti. To sporočilo bomo širili še naprej. To je vse, kar lahko trenutno rečem. Hvala."