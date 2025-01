Zoe Saldana o svojem prvem poljubu: Poljubila sem se z dekletom

Med pogovorom za W Magazine je igralka razkrila, da je bila vedno ena od tistih deklet, ki se je rada igrala igro poljubljanja. "Torej sem okoli svojega 13., 14. leta že poljubila cel kup deklet," je priznala zvezdnica in razkrila tudi svoje otroške zvezdniške simpatije: "To sta bila pevec Prince in pevka Annie Lennox. Nekaj androgenega je bilo na njima. Rada imam ženske, ki so bolj moške, in moške, ki so bolj ženstveni. To se mi zdi res seksi."