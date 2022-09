Zoë Saldana: Otroci mi pomagajo ohranjati mladosten videz

Igralka Zoë Saldana, ki navdušuje s svojim igralskim talentom, prejema pohvale tudi na račun svojega mladostnega videza. Zahvalo za to pa zvezdnica pripisuje kar svojim trem otrokom. "To, da imam otroke, me je rešilo marsičesa," je priznala v intervjuju za revijo People. Zoe je mama dvojčkoma Bowieju in Cyju ter mlajšemu Zenu.

"Mislim, da me to, da imam otroke, rešuje pred veliko težavami," je v pogovoru za People povedala Zoë Saldana. "Zgodaj grem spat, jem bolje in včasih spim dlje," je razložila igralka. Mama sedemletnih dvojčkov Bowieja Ezia in Cyja Aridia ter petletnega Zena Antona Hilaria je tako prepričana, da je to njen recept proti staranju.

icon-expand Zoe Saldana z dvojčkoma Bowijem in Cyjem. FOTO: FameFly

44-letna zvezdnica je priznala, da se je pred rojstvom otrok preveč posvečala igralski karieri, kar je močno vplivalo tudi na njeno zdravje. "Imela sem veliko težav s spanjem. Pred rojstvom Bowieja in Cyja sem se zelo zavzemala za delo. Sledila sem miselnosti: trdo delaj, trdo igraj," pojasnjuje. Čeprav je imela zelo rada tak način življenja, pa je prepričana, da se je za otroke z možem Marcom Peregom odločila ob pravem času. "V srednjih tridesetih do poznih tridesetih in zgodnjih štiridesetih greš spat z mislijo, da si eno in zbudiš se kot nekaj drugega, a otroci te tega rešijo" je še dopolnila svojo odločitev.

Zvezdnica filma Avatar, nadaljevanje katerega pričakujemo konec leta 2022, se je v intervjuju tudi pošalila na račun svojega moža, ki naj bi bil 'kriv' za to, da nimata hčerke. "Tretja naj bi bila punčka, a očitno moj mož ne 'daje' deklet," se je razgovorila igralka, ki meni, da bi bila odlična mama hčerki. A je takoj zatem poudarila, da je se ima čudovito kot mama treh sinov. "To pomeni, da sem priča in negujem mladega fanta, preden se spremeni v moškega in mislim, da je to naloga nas mater," je dejala.

