Zoë zaročencu Channingu: Hvala, ker si mi dovolil, da sem popolna norica

Zvezdnika Zoë Kravitz in Channing Tatum sta se prvič skupaj sprehodila po rdeči preprogi in zaljubljeno pozirala fotografom. Zaročenca sta se skupaj udeležila premiere filma Blink Twice, filma, med snemanjem katerega sta se spoznala. V trilerju je igralec zaigral glavno vlogo, vse pa je potekalo pod budnim očesom igralke, ki se je prvič preizkusila v vlogi režiserke.

Spomnimo, Channing Tatum in Zoë Kravitz sta se preteklo leto po dveh letih zveze zaročila. O zvezi v preteklosti sicer nista govorila, se je pa Zoë ob premieri izbrancu zahvalila za vso podporo in spodbudne besede v času snemanja. "Vzela si bom samo eno sekundo, da spregovorim o Channingu," je dejala in nadaljevala: "Od produciranja, igranja in spodbudnih pogovorov do držanja moje glave ali nog, medtem ko sem jokala na tleh kopalnice, ker sem mislila, da sem vse uničila. Hvala, ker si mi dovolil, da sem popolna norica, obsedena z nadzorom. Hvala za potrpežljivost."

Hollywoodska zvezdnika sta na dogodku blestela v elegantnih oblačilih. Zoë je za dogodek nadela črno toaleto, v kateri je pokazala svojo izklesano postavo, Channing pa se je odločil za klasično moško obleko. 35-letnica in njen devet let starejši izbranec sta na dogodku fotografom pozirala tako sama kot v družbi preostale igralske zasedbe, ki jo sestavljajo Geena Davis, Christian Slater, Simon Rex, Adria Arjona, Kyle MacLachlan, Haley Joel Osment, Alia Shawkat in Levon Hawke.