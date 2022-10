'Zombi Angelina Jolie' po izpustu iz zapora pokazala pravi obraz

Tabarjeva je sprva trdila, da je za drastičen izgled prestala več kot 50 lepotnih operacij, leta 2017 pa priznala, da je šlo le za ličila in preurejanje fotografij. V želji po slavi je namreč spoznala, da do nje veliko lažje pride na spletu kot pa v filmski industriji.

21-letnica, katere pravo ime je Fatemah Khishvand, je bila po poročanju Iranske tiskovne agencije za človekove pravice zaprta zaradi opolzkosti in žalitve hidžaba. Oktobra 2019 je bila zaradi 'korupcije' in 'bogokletja' sicer obsojena na kar 10 let zapora, a so jo v luči protestov, ki se v državi odvijajo po nasilni smrti Mahse Amini, izpustili po 14 mesecih odslužene kazni.