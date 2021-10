Zooey Deschanel med karanteno okrepila vez s partnerjem

41-letna igralka Zooey Deschanel je od leta 2019 v zvezi z Johnatanom Scottom, s katerim sta se spoznala na snemanju serije Carpool Karaoke: The Series. Zvezdnika sta obdobje karantene preživela skupaj, oba pa sta pred kratkim dejala, da ju je ta čas močno zbližal. Zooey je pred kratkim dejala, da je bilo zelo zabavno preživeti nekaj dodatnega časa z Jonathanom in njenima otrokoma Charliejem Wolfom in Elsie Otter, ki ju ima z nekdanim možem Jacobom Pechenikom.