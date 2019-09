Zooey po štirih letih znova samska: Kot prijatelja se boljše razumeva

Zooey Deschanel in Jacob Pechenik sta se po štirih letih skupnega življenja ločila. Zvezdnica, ki jo marsikdo pozna po seriji Novo dekle (New Girl) in njen nekdanji mož, ki imata skupaj dva otroka štiriletnoElsie in dveletnega Charlieja, sta spoznala, da se kot zakonca ne razumeta najbolje.