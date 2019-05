Zoper R. Kellyja 11 novih obtožnic: zlorabil naj bi tudi 13-letno dekle

Obtožnicam zoper R. Kellyja , ki je v 90. letih veljal za eno največjih glasbenih zvezd, ni videti konca. Poleg obtožb o spolnih zlorabah, ki ga že bremenijo in zaradi katerih je že več mesecev v sodnem postopku, je bilo zoper njega podanih 11 novih, domnevno še hujših ovadb kot doslej.

11 novih obtožnic zoper R. Kellyja: žrtve naj bi bile stare med 13 in 16 let

Chicaški tožilci ga po novih informacijah bremenijo štirih nasilnih spolnih napadov, dveh spolnih napadov, dveh groženj s spolnim napadom in dveh nasilnih spolnih zlorab. Takratne žrtve naj bi bile stare med 13 in 16 let.

Za lažje razumevanje resnosti obtožb: v zvezni državi Illinois so že štirje nasilni spolni napadi klasificirani v kategorijo zločinov X, za katere obtoženim praviloma izrečejo zaporno kazen od šestih do 30 let. Vseh 11 novih obtožnic zoper R. Kellyja sodi med zločinska dejanja.

Glasbenikov odvetnik, Steven Greenberg, je o novih obtožnicah povedal: ''Bomo videli, kaj točno piše in se nato lotili primernega načina obrambe.''