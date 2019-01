Zoran Predin: Prvi dnevi z vnukinjo so čudoviti

Lanski božič je bil za družino Predin nekaj posebnega. Zarja Predin , hčerka Zorana Predina , je prav na božič postala mamica. Zarja in njen izbranec, glasbenik Gianni Poposki , sta se razveselila hčerkice, ki sta jo poimenovala Nia . Za slovenskega glasbenika Zorana je to že četrta vnukinja, ima pa še enega vnuka. 60-letni glasbenik je v pogovoru z nami spregovoril o prvih dnevih z novo članico družine.

''Prvi dnevi z vnukinjo so čudoviti. Moram priznati, da je največje bogastvo to, da imaš zdrave vnuke in da jih lahko crkljaš ter ob njih podoživljaš en kup stvari o svojem življenju. Sprašuješ se, kakšen svet jih čaka, kakšne stvari jih čakajo ... Recimo, nekoč sem telefoniral še iz telefonskih govorilnic, naši vnuki pa sploh ne bodo vedeli, kaj to je. Najbolj pomembno je, da so zdravi in da se imamo radi,'' je za 24ur.com povedal Zoran, ki je čutil prijetno vznemirjenje, ko je vnukinjo prvič vzel v naročje.