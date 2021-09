Žrtev moža Nicki Minaj: Ne želim več živeti v strahu

Jennifer Hough se je v oddaji The Real pojavila v spremstvu svojega odvetnika Tyrona A. Blackburna , v njej pa je želela javno spregovoriti o svoji zgodbi ter sporočiti zvezdnici in njenemu možu, da ne želi več živeti v strahu.

Ko je novica leta pozneje zakrožila po družbenih omrežjih, je njegova žena Nicki Minaj zatrdila, da sta bila Petty in Houghova takrat v zvezi, Petty pa je bil star 15 let. Ena izmed voditeljic oddaje, Adrienne Bailon , je Houghovo vprašala, kako se je ob raperkinih komentarjih počutila ona.

"Vedela sem, kaj hoče od mene. Potisnil me je na posteljo, potem pa sva se ruvala za moja oblačila," je opisala dogajanje. Povedala je, da je Petty po dejanju stopil pred ogledalo in samemu sebi dejal: "Jaz sem pravi moški, jaz sem pravi moški."

Houghova se je med oddajo dotaknila posilstva, ki se je zgodilo, preden je šla v šolo. S Pettyjem sta se srečala na avtobusni postaji, on pa je na njen hrbet prislonil nek predmet in jo prisilil, da je vstopila v bližnjo zgradbo.

"Počutila sem se, kot bi znova prvič spregovorila o tem, saj so bili njeni komentarji laž. Oba sva bila stara 16 let, vendar nisva bila nikoli par. Njeno ravnanje v odnosu do druge ženske je bilo napačno," je o zvezdničinih komentarjih dejala žrtev.

Meseca avgusta je Jennifer Hough vložila tožbo zoper Nicki Minaj in njenega moža. V obtožnici je tožnica navedla več obtožb zoper zakonca, med njimi tudi ustrahovanje priče, čustveno stisko, nadlegovanje in napad.

Petty je avgusta priznal, da se je pozabil registrirati kot spolni prestopnik v zvezni državi Kalifornija, odvetnik Houghove pa je zahteval, da sodnik Michael W. Fitzgerald njegov dogovor zavrže. Blackburn je navedel, da sta 38-letna Minajeva in 43-letni Petty posredno in neposredno ustrahovala Jennifer, nagovarjala pa sta jo tudi, naj o posilstvu iz leta 1994 ne govori več, potem ko je dogodek postal javno znan in so novice o njem zakrožile po družbenih omrežjih.