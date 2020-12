Žrtev nad R. Kellyja z novimi obtožbami: Okužil me je s spolno prenosljivo boleznijo

Ameriški pevec, ki v chicaškem zaporu prestaja zaporno kazen zaradi spolnega nadlegovanja in celo zasužnjevanja mladih deklet, je obtožen tudi tega, da je nekdanjo partnerico okužil z genitalnim herpesom. Faith Rodgers zahteva, da zvezdnik njenim zastopnikom preda vso zdravstveno dokumentacijo preteklih petih let.

R. Kelly, ki je bil obsojen na več kot 10 let zapora zaradi spolnega nadlegovanja mladoletnic, zasužnjevanja deklet in posedovanja otroške pornografije, se je srečal z novo obtožbo s strani ene od žrtev. Faith Rodgersje zahtevala, da pevec njenim zastopnikom preda zdravstveno kartoteko glede spolno prenosljivih bolezni v zadnjih petih letih, kar bo uporabila v tožbi proti njemu. Rodgersova trdi, da jo je v dolgoletnem razmerju zadrževal proti njeni volji, to pa je počel, če ga ni spolno zadovoljila. Da ima zvezdnik genitalni herpes, pa je izvedela šele, ko se je virusa od njega nalezla tudi sama.

icon-expand R. Kelly v zaporu čaka na sojenje, obtožen je spolnega nadlegovanja kar šestih žensk, ki so bile v tistem času še mladoletne. FOTO: Profimedia

Sedaj zahteva, da ji preda dokumentacijo in informacije glede diagnoz, bolezni, ki so ga v preteklih letih pestile ter s tem povezanih potencialnih zdravljenj. Obenem pa je podala vlogo za pridobitev zapisov o njegovem finančnem stanju, plačanih davčnih obveznostih, poravnanih letalskih kartah, hotelskih sobah, potrebuje pa tudi telefonske izpiske in seznam preostalih stroškov, ki so nastali med januarjem 2017 in začetkom leta 2019.

53-letni pevec, ki je na glasbenih lestvicah kraljeval s pesmijo I believe I can fly, se trenutno nahaja v zaporu v Chicagu. Ob očitanih spolnih prestopkih, v katere je vključenih kar šest žensk, je kriv tudi posedovanja in razpečevanja otroške pornografije in uničenja dokazov.