Žrtev prometne nesreče, v kateri je bil udeležen Schwarzenegger, je igralčeva oboževalka

Habiba Muminova , voznica avtomobila Toyota Prius, ki je bila udeležena v nesreči, se je oglasila in dejala, da se ji je zdelo, da halucinira, ko je slavni igralec izstopil iz avtomobila in se napotil proti njej, piše ameriški portal TMZ .

"On je eden mojih najljubših igralcev. Bog naj ga blagoslovi," je dejala Habiba, ki ji je seveda povsem jasno, da to ni bil idealen način za srečanje s filmskim idolom, vendar ji ta nesrečni dogodek seveda ne bo preprečil, da ne bi vsem svojim bližjim povedala, kaj se je zgodilo in koga je zaradi nesreče spoznala.

Po njenih besedah ​​je bila v času nesreče – po lokalnem času v petek – v službi, saj je vozila paciente na preglede k zdravniku. Pred njo se je nenadoma pojavil avto, v katerem je bil igralec in ki je trčil v sprednji del njenega avtomobila.

Habiba naj bi v času nesreče čakala pri semaforju, na katerem je svetila rdeča luč. Kar naenkrat je začutila udarec, ko je igralčev avto trčil vanjo in 'zmečkal' sprednji del njenega avtomobila. "Udarec je bil močan, mislila sem, da se mi je zlomila hrbtenica," je povedala.

Arnoldov terenec namreč blokiral njena vrata, zato je morala Habiba zlesti na sovoznikov sedež, da je lahko izstopila. Priče prometne nesreče in mimoidoči, ki so bili takrat na ulici, so ji ponudili, da jo odpeljejo v bolnišnico, a je počakala na prihod reševalnega vozila in policije.

Habiba pravi, da še vedno čuti bolečine v hrbtenici in ramenih, najbolj pa jo skrbi vrnitev na delo, saj je avtomobil, v katerem je prevažala potnike, razbit. Hkrati se je za nasvet glede reševanja te situacije obrnila na svojega odvetnika.

Kmalu po nesreči so fotografi igralca ujeli v Santa Monici, ko je užival v vožnji s svojim najljubšim kolesom.