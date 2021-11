Žrtve festivala Astroworld v novi večmilijonski tožbi zoper Travisa Scotta in Draka

"Axel Acosta je oboževal Travisa Scotta in ostale nastopajoče na tem festivalu, a občutki niso bili obojestranski. Tako Travisu Scottu kot njegovim ekskluzivnim partnerjem, založbam, spremstvu, organizatorjem, managerjem, agentom, sponzorjem in promotorjm je bilo za Axela Acosto in ostale obiskovalce vseeno, saj se niso potrudili za njihovo varnost," je v tožbi še navedel odvetnik Buzbee in dodal, da bo njegova odvetniška pisarna vložila še eno tožbo v imenu stotih oseb.

"Ko se je Axel zgrudil, so ga poteptali tisti, ki so se borili, da ne bi kdo poteptal njih. Ko je ležal na tleh, po njem pa je stopala množica, je glasba igrala naprej še približno 40 minut," je v tožbi navedel odvetnik. V tistem času je nastopal Travis Scott, ki je v izjavi po koncertu dejal, da se ni zavedal, kaj se dogaja v množici.

Pred tem je tožbo v imenu 90 drugih obiskovalcev že vložil odvetnik Ben Crump , ki navaja, da ti ljudje trpijo psihične in fizične posledice po tragediji na Astroworldu. "Tožba ni namenjena zgolj iskanju pravice za te ljudi, temveč tudi v opozorilu organizatorjem in promotorjem takih dogodkov, da se kaj takega v prihodnje ne bi več zgodilo," je dejal Crump na novinarski konferenci pred nekaj dnevi.

"Kar nekaj ljudi bi lahko ustavilo koncert, ko so ljudje opazili, da se dogaja nekaj nenavadnega. Če bi glasbo zaustavili pravočasno, bi lahko vsi prisotni zajeli sapo in se ozrli okrog sebe. A tega niso storili. Zato pozivamo vse, še posebej podjetje Live Nation in ostala vpletena podjetja, naj bo v prihodnosti varnost na prvem mestu," je še dejal Crump in posebej izpostavil ameriško podjetje Live Nation, ki je specializirano za promocijo večjih dogodkov in upravljanje prizorišč.