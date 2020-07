Žrtve Harveyja Weinsteina dosegle poravnavo v skupni vrednosti 16 milijonov evrov

Poravnava izhaja iz tožbe iz leta 2018, ko je zvezna država New York filmskega mogula Harveyja Weinsteina , njegovega brata Roberta in The Weinstein Company tožila za kršenje newyorških državljanskih pravic, kršenje človekovih pravic in kršenje poslovnih zakonov.

"Harvey Weinstein in The Weinstein Company sta svoje ženske sodelavke pustila na cedilu. Po vseh nadlegovanjih, ustrahovanjih in diskriminaciji so žrtve končno dobile nekaj pravice," je v uradni izjavi povedala državna tožilka Letitia James.

Odškodninski sklad – 16 milijonov evrov, bo razdeljen med Harveyjeve žrtve, ki so doživele nadlegovanje na delovnem mestu, spolno nadlegovanje ali posilstvo. Del dogovora je tudi, da bodo žrtve razrešene pogodbe, ki so jo podpisale z The Weinstein Company, v kateri je zapisano, da ne smejo izdajati podrobnosti podjetja, kar naj bi zajemalo tudi kakršnokoli nadlegovanje. Kot so povedali tožilci, bodo lahko svobodno govorile o svojih izkušnjah brez strahu pred maščevanjem nekdanjih delodajalcev.

Odvetnika Harveyjevih žrtev, Douglas H. Wigdor in Kevin Mintzer, sta povedala, da se z dogovorom ne strinjata in se jima odškodnina, ki jo bodo žrtve dobile, zdi premajhna. Prepričana sta, da je sporazum zelo nepravičen do žrtev zaradi različnih razlogov, še najbolj pa ju jezi, da Weinstein ne prevzema odgovornosti za dejanja in ne prizna, da so se ta resnično zgodila."Predlagana poravnava je popolna izdaja Weinsteinovih žrtev, in vsi smo presenečeni, da se je državno tožilstvo odločilo takšen predlog sploh pregledati in razmišljati o dogovoru. Poravnava je eno veliko razočaranje za žrtve. Ne moreva verjeti, da tožilstvo to poravnavo jemlje kot veliko zmago za žrtve, ki je popolnoma nepravična in neprimerna do žrtev. V imenu naših strank bomo na sodišču jasno nasprotovali temu dogovoru."

O poravnavi in njeni nepravičnosti pa so se razpisali tudi na uradnem Twitterjevem profilu gibanja #TimesUp. "Imamo matematični problem. 18 žrtev od več kot 80 skupnih Weinsteinovih žrtev si bo razdelilo 5,4 milijona evrov. Deset milijonov evrov pa bo znašalo pravno nadomestilo Harveyja in Roberta Weinsteina ter podjetja The Weinstein Company. Tu je še večji problem: če je to največ, kar lahko žrtve dobijo, je državni sistem očitno zelo slab."