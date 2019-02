'Žrtvoval' svoje dolge lase

4. februarja praznujemo svetovni dan dneva boja proti raku. Kolumbijski zvezdnik Maluma je obiskal bolnišnico Baptist Health South Florida, kjer zdravijo otroke, obolele za rakom. Priljubljeni pevec jim je dovolil, da so v roke vzeli škarje in mu odstrigli lase. Pri tem so se vsi zabavali, zvezdnik pa je svoje dolge lase 'žrtvoval' zanje.

''Nemogoče se je postaviti v čevlje teh otrok, ampak za te nasmehe bi naredil vse. Hvala vam, mali učitelji, ker ste me toliko naučili! Naslednjič zagotovo ne bom obiskal frizerskega salona. Znova in tisočkrat bi se vrnil k vam,'' je zapisal pod objavljeni video, ki razkriva, kako se je poslovil od svojih las. Na posnetku pa je povedal še naslednje:

''Imel sem priložnost obiskati bolnišnico z zelo posebnimi bolniki. Otroke, ki bi jih obravnaval kot svoje učitelje in bi mi bili lahko za zgled. Imel sem priložnost, da sem jih spoznal. To je bil spektakularni blagoslov, da sem lahko z njimi preživel nekaj časa in se z njimi pogovarjal. So pravi borci in upam, da vas bom kmalu spet videl. Bog naj vas blagoslovi. Borite se in sanjajte še naprej. Sanje se uresničijo, še posebej, če imaš upanje v srcu.

Nov videz pa bo zdaj unovčil tudi pri svoji glasbeni karieri. Maluma, ki je prejšnji mesec praznoval 25. rojstni dan, že snema nov videospot za prihajajoči singel, ki pa za zdaj ostaja zavit še v tančico skrivnosti. Le s čim bo tokrat presenetil?