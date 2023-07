Župan na Norveškem na skrivaj obdržal Cruisovi kaskaderski motorni kolesi

Župan Jan Ove Tryggestad je priznal, da je dve kaskaderski motorni kolesi, ki sta bili uničeni med snemanjem prizora za najnovejši film franšize Misija: Nemogoče, obdržal kot spominka. Vozili sta bili uničeni v prizori, v katerem je lik Toma Cruisa z motorjem zapeljal s pečine. Podvig je bil leta 2020 posnet na gori Helsetkopen v občini Stranda, tamkajšnji župan pa je suvenirja pridno skrival kar tri leta.

Jan Ove Tryggestad je župan norveške občine Stranda, kjer se nahaja tudi gora Helsetkopen, na kateri je bil leta 2020 posnet poseben kaskaderski podvig igralca Toma Cruisa. V dinamičnem prizoru, ki je del sedmega filma franšize Misija: Nemogoče, se je igralec z motorjem zapeljal s pečine ter se nato s pomočjo padala varno spustil. Pri prizoru, ki so ga posneli večkrat, je bilo na gori uničenih več motornih vozil. In kje so ta pristala?

Sodeč po priznanju tamkajšnjega župana, kar pri njemu doma. "Župan v Strandi ne more biti vedno tisti, ki sledi pravilom in predpisom," se je ob priznanju pošalil Tryggestad, ki bi sicer moral poskrbeti, da bi bili vozili po koncu snemanja dokončno uničeni. Župan je suvenirja pridno skrival kar tri leta. Kaskaderski podvig z motorjem je po mnenju kritičarke angleškega medija Independent vrhunec filma. Po ogledu je v recenziji zapisala: "Akcijske sekvence so dosledno dinamične in vedno prilagojene okolju. Vse skupaj doseže vrhunec v popolnoma norem podvigu, v katerem Cruise zapelje motocikel s pečine in nato s padalom skoči na premikajoči se vlak."

O filmu in podvigu z motorjem je spregovoril tudi Cruise sam in povedal, da je to film, ki bo epska pustolovščina tudi za tiste, ki si niso ogledali še nobenega od predhodnih šestih filmov. Kot je še razkril, je v njih prikazal vrhunec svojih kaskaderskih veščin, že med snemanjem pa je oboževalce razvajal z videi, na katerih se je loteval podvigov. "Ta film je bil vrhunec vseh mojih veščin." Tom Cruise je v enem dnevu z motorjem zapeljal iz klifa kar šestkrat, kot je povedal režiser novega filma franšize, pa je to bila najbolj nevarna stvar, ki jo je naredil do sedaj.