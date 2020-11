Župnik, ki je krstil Justina Bieberja, odpuščen: Prevaral sem ženo

Kot poročajo tuji mediji, so župnika Carla Lentza odpustili zaradi 'moralnih napak'. Zdaj je o zadevi spregovoril tudi sam. Priznal je, da je varal svojo ženo, s katero ima tudi tri otroke, dve hčerki in enega sina. Župnik je znan predvsem, ker je pred leti krstil pevca Justina Bieberja in njegovo ženo Hailey.

Bog morda odpušča, a newyorška cerkev Hillsong očitno ni tako prizanesljiva. Vse člane cerkve so pristojni preko elektronskega sporočila obvestili, da so morali zaradi moralnih napak in kršitve zaupanja odpustiti priljubljenega župnika Carla Lentza, predvsem znanega, ker je pred leti krstil Justina inHailey Bieber.

icon-expand Carl v družbi Justina Bieberja. FOTO: Profimedia

Brian Houston, ustanovitelj cerkve Hillsong, je v sporočilu svojim vernikom zapisal: "Vem, da vas bo informacija verjetno šokirala, a vedite, da smo to odločitev sprejeli s težkim srcem. Odločitev je bila sprejeta v najboljšem interesu vseh vas in tudi župnika Carla. Razumite, da bi bilo neprimerno, če bi vam navedli podrobnosti za odpustitev. A odločitev smo sprejeli v luči spoštovanja boga in naše ljubezni do vas, naše družine, do župnika Carla in njegove družine."

Lentz je bil eden njihovih najbolj priljubljenih župnikov, oboževalce pa je imel tudi med znanimi obrazi. Tako so se k njemu večkrat vračali KendallinKylie Jenner, Chris Pratt, Nick Jonas, Vanessa Hudgeson in drugi. Postal je nekakšna zvezda med župniki, saj je cerkev Hillsong znana predvsem po svojih mašah, ki so glasbeno obarvane, obišče pa jih tudi do devet tisoč vernikov. Njihove maše in pridige so se v zadnjih letih sprevrgle v prave prireditve, ki polnijo manjše koncertne dvorane.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Skočil čez plot in ostal brez službe Po novici, da je Lentz ostal brez službe, so se na uradno elektronsko pošto omenjene cerkve vsula vprašanja, kaj se dogaja, poroča New York Post. Zato se je le en dan po novici, da je odpuščen, javil tudi Lentz sam in priznal, zakaj je izgubil službo. "Bil sem nezvest v svojem zakonu, v najpomembnejšem razmerju v življenju in za to bom moral odgovarjati,"je na Instagramu zapisal Carl, kjer ima več kot 680 tisoč sledilcev. "Napaka je moja in zato prevzemam popolno odgovornost za svoja dejanja. Zdaj sem na začetku poti ponovne pridobitve zaupanja žene Laure in otrok. Vzel si bom čas za delo in predvsem za izboljšanje svojega življenja, poiskal bom pomoč, ki jo potrebujem."