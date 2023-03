Zvezdnik filma Krvavi diamant o svojem finančnem stanju: Počutim se prevaranega

Djimon Hounsou se lahko pohvali z vlogami filmih, ki so v blagajne kinematografov prinesli ogromne količine denarja, in sodelovanji z največjimi imeni igralske industrije, a ima kljub temu danes finančne težave. V nedavnem intervjuju je priznal, da se njegovi nekdanji soigralci lahko pohvalijo s svetovno slavo in milijoni na računu, sam pa komaj zasluži za kruh, zaradi česar se počuti prevaranega.

Djimon Hounsou je v svoji karieri odigral številne pomembne vloge v najbolj priljubljenih in dobičkonosnih filmih. Pohvali se lahko tudi s sodelovanji z največjimi igralskimi in režiserskimi imeni, a njegov bančni račun je kljub temu veliko manj poln od računov omenjenih zvezdnikov. "Počutim se prevaranega," je priznal za The Guardian v enem izmed intervjujev.

Djimon Hounsou je priznal, da stanje na njegovem finančnem računu ni rožnato. FOTO: Profimedia

Igralec, ki se je rodil v afriški državi Benin, je med drugim povedal, da se še danes počuti nekoliko zapostavljenega. "Še vedno se trudim zaslužiti dolar. Posloval sem z nekaterimi ljudmi, ki so zelo premožni, a nimam dobrih besed zanje. Počutim se ogoljufano, strašno ogoljufano, v smislu financ, pa tudi v smislu dela," je povedal 58-letnik.

Za film Krvavi diamant je prejel oskarja za najboljšo stransko moško vlogo, zaigral pa je ob boku DiCapria. FOTO: Profimedia

Čeprav je igral ob boku igralcev, kot so Leonardo DiCaprio, Anthony Hopkins, Morgan Freeman, Russell Crowe, Samuel L. Jackson, Margot Robbie in mnogi drugi, se še danes spominja časov, ko ga nihče ni podpiral. "Spomnim se, da nisem imel podpore od ljudi, ne od medijev in ne od filmskih ustvarjalcev. Dvakrat sem bil nominiran za oskarja, a sem se ob tem počutil čudno. Kot da moram biti za to vesel, a nisem bil," je priznal.

Zvezdnik, ki je igralsko kariero kljub afriškim koreninam in neznanju jezika želel začeti v Franciji, kjer je nekaj mesecev živel kot brezdomec, je v intervjuju še razkril, da se stanje v Hollywoodu izboljšuje. "Na začetku me niso jemali kot pravega igralca. Še danes moram kdaj dokazovati, zakaj si zaslužim plačilo. A včasih slišim ljudi, ki se dejansko zavedajo, da sem malo podcenjen in da bi mi morali plačati več," je povedal.

Trenutno igra čarovnika v zadnjem delu filma Shazam! Bes bogov. FOTO: Profimedia