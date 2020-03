Zvezda šova Posel mojega življenja žrtev spletne prevare

"Izgubila sem ogromno denarja zaradi elektronskega sporočila, ki je bil poslan mojemu podjetju. Vsebina je bila podobna sporočilom, ki vsebujejo račune, ki jih knjigovodja večinoma odobri. Ni bilo razloga, da bi bil sumljiv, saj vlagam v veliko nepremičnin," je o neprijetnem pripetljaju dejala Barbara in potrdila, da se je knjigovodja potem še nekaj časa pogovarjal s prevarantom, ki se je izdajal za kandidata s poslovno idejo v šovuPosel mojega življenja.

"Sprva sem bila razburjena, a potem sem se začela zavedati, da gre samo za denar," je svoje občutke komentirala Corcoranova. Sreča je bila na njeni strani, saj je dobila ves denar nazaj, za Fox News pa je dejala: "Navdušena sem, ker sem se že sprijaznila. Vsi so mi govorili, da ne bom dobila denarja nazaj, zato se mi sedaj to zdi neverjetno!"

Čeprav je bilo težko verjetno, da bi dobila nazaj denar, so prevarante uspeli ujeti, še preden so zaključili bančno transakcijo."Denar je bil nakazan preko nemške banke na kitajski račun prevaranta. Z banko smo se dogovorili, da so zamrznili denar in to nam je dalo čas, da smo dokazali goljufijo."