Zvezda Matrice: Vlogo babice so mi ponudili le dan po 40. rojstnem dnevu

Kanadska igralka Carrie-Anne Moss se je pred kratkim pridružila kolegici Justine Bateman, s katero sta odprto spregovorili o staranju v Hollywoodu. 55-letna Batemanova je namreč pred kratkim izdala knjigo z naslovom FACE: One Square Foot of Skin. V njej se je posvetila odnosu okolice do njenega videza – sama se je namreč odločila upreti pritisku glede lepotnih standardov in se želi postarati brez pomoči lepotnih kirurgov.