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Zvezda na Pločniku slavnih se obeta Kate Hudson in številnim drugim zvezdnikom

Los Angeles, 24. 07. 2026 15.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Kate Hudson

Hollywoodski Pločnik slavnih naj bi bil od prihodnjega leta bogatejši za več kot 30 novih zvezd. Svojo naj bi dobila denimo igralka Kate Hudson in Pedro Pascal. S področja filma naj bi z zvezdo na slavnem pločniku nagradili tudi igralki, sestri Elle in Dakoto Fanning, in igralce Idrisa Elbo, Delroyja Linda in Sama Rockwella.

Med ustvarjalci za televizijo naj bi z zvezdo nagradili Liso Kudrow, znano iz televizijske serije Prijatelji, in Keke Palmer. Pevec countryja Waylon Jennings, ki je umrl leta 2002, naj bi svojo zvezdo dobil posthumno. Med pevci, ki naj bi jih počastili na pločniku, pa so tudi avstralska glasbenica Sia, ena najbolj vplivnih reggaeton izvajalk in izvajalk urbanega popa Karol G in ameriški reper Lil Wayne.

Lisa Kudrow
Lisa Kudrow
FOTO: Profimedia

Prav tako naj bi svojo spominsko ploščo na slovitem bulevarju dobila ena od prvih punk rock skupin Ramones, pa tudi skupini Smashing Pumpkins in Linkin Park. Na področju glasbe naj bi to čast doživel še francoski DJ David Guetta, na področju gledališča pa italijanski plesalec Roberto Bolle.

Nove kandidate so izbrali med stotinami posameznikov, ki izstopajo s svojim delom. Kdaj bodo nove spominske plošče odkrili, za zdaj ni znano. Na Pločniku slavnih, kjer je že več kot 2800 spominskih plošč v obliki zvezde, vse od leta 1960 dobijo mesto posamezniki in skupine, ki izstopajo s svojimi dosežki v svetu zabavne industrije. Del pločnika na bulevarju, kjer so spominske plošče, poteka skozi samo središče Hollywooda.

Razlagalnik

Hollywoodski Pločnik slavnih (Hollywood Walk of Fame) je zgodovinska znamenitost v Los Angelesu, ki obsega več kot 15 blokov vzdolž Hollywoodskega bulevarja in ulice Vine. Sestavljajo ga tisoči zvezd iz teraca in medenine, vgrajenih v pločnik, ki služijo kot trajno javno priznanje za izjemne dosežke v zabavni industriji, vključno s filmom, televizijo, glasbo, radiem in gledališčem. Pločnik je postal simbol hollywoodskega glamurja in ena najbolj obiskanih turističnih točk na svetu.

Waylon Jennings (1937–2002) je bil legendarni ameriški country glasbenik, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja postal osrednja figura gibanja 'outlaw country'. To gibanje je nastalo kot upor proti strogo nadzorovanemu in komercialno usmerjenemu zvoku glasbene industrije v Nashvillu. Jennings je s svojim uporniškim slogom, globokim glasom in avtentičnim pristopom k pisanju pesmi pomagal preoblikovati country glasbo ter utrl pot številnim poznejšim generacijam glasbenikov.

Skupina Ramones, ustanovljena leta 1974 v New Yorku, velja za eno prvih in najvplivnejših punk rock skupin v zgodovini. Znani so bili po svojem preprostem, hitrem in energičnem glasbenem slogu, ki se je močno razlikoval od takrat prevladujočega kompleksnega progresivnega rocka. Njihov minimalistični pristop, ki je temeljil na kratkih pesmih in intenzivnih nastopih, je postavil temelje za punk gibanje, ki se je kasneje razširilo po vsem svetu in vplivalo na neštete glasbene izvajalce.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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