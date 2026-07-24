Zvezda na Pločniku slavnih se obeta Kate Hudson in številnim drugim zvezdnikom

Med ustvarjalci za televizijo naj bi z zvezdo nagradili Liso Kudrow , znano iz televizijske serije Prijatelji , in Keke Palmer. Pevec countryja Waylon Jennings , ki je umrl leta 2002, naj bi svojo zvezdo dobil posthumno. Med pevci, ki naj bi jih počastili na pločniku, pa so tudi avstralska glasbenica Sia , ena najbolj vplivnih reggaeton izvajalk in izvajalk urbanega popa Karol G in ameriški reper Lil Wayne .

Prav tako naj bi svojo spominsko ploščo na slovitem bulevarju dobila ena od prvih punk rock skupin Ramones, pa tudi skupini Smashing Pumpkins in Linkin Park. Na področju glasbe naj bi to čast doživel še francoski DJ David Guetta, na področju gledališča pa italijanski plesalec Roberto Bolle.

Nove kandidate so izbrali med stotinami posameznikov, ki izstopajo s svojim delom. Kdaj bodo nove spominske plošče odkrili, za zdaj ni znano. Na Pločniku slavnih, kjer je že več kot 2800 spominskih plošč v obliki zvezde, vse od leta 1960 dobijo mesto posamezniki in skupine, ki izstopajo s svojimi dosežki v svetu zabavne industrije. Del pločnika na bulevarju, kjer so spominske plošče, poteka skozi samo središče Hollywooda.