Zvezda oglasa za prestižni nakit tokrat Blue Ivy

Blue Ivy Carter je nova navdušila s svojim talentom, ki ga je pokazala pred kamero ustvarjalcev, ki so sodelovali pri nastanku novega oglasa za prestižni nakit znamke Tiffany. Pred tem sta serijo fotografij v sklopu promocijske kampanje posnela tudi mama in oče, Beyonce in Jay-Z

V posnetku, ki je poimenovan Date Night (zmenek, op. a.), se 9-letna deklica podi za avtomobilom, v katerem sta njena slavna starša. Scena se odvija na ulicah newyorškega Manhattna, zvezdnika pa sta oblečena v prestižna oblačila. Proti sredini oglasa dekle skoči v avtomobil, sede med njiju in se privije k obema. Družini se pridruži tudi psiček, oglas pa prijetno zaokroži klasika Paula Anke z naslovom Put Your Head on My Shoulder.