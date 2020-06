Zvezde, ki so v letošnjem letu razkrile svojo spolno usmerjenost

Zvezda serije Riverdale Lili Reinhart je to, da je biseksualka, priznala na Instagramu. Najprej je objavila informacije glede vključitve LGBTQ+ skupnosti v gibanje Black lives matter (Življenja temnopoltih so pomembna, op.a.). Pod objavo pa je delila še osebno priznanje: ''Čeprav tega nikoli prej nisem javno naznanila, sem ponosna biseksualka.''

Ameriška reperka in igralka, ki jo poznamo pod imenomDa Brat, je objavila fotografije svoje partnerice in s tem priznala, da je istospolno usmerjena. Je v zvezi z Jesseco Dupart, od katere je pevka za rojstni dan prejela prestižni avtomobil znamke Bentley. ''Ni potrebno posebej poudarjati, da sem bila glede zasebnosti zmeraj zadržana, vse dokler nisem spoznala ljubezni, ki stvari v življenju rešuje drugače kot jaz. Takšnih občutkov nisem okusila še nikoli prej. Pogosto se mi zazdi, da zgolj sanjam in upam, da me ne bo nihče uščipnil in bom lahko te sanje živela za večno.''