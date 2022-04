Zvezdnica Igre prestolov zaradi nastopa v seriji ni marala svojega telesa

Maisie Williams , ki jo je javnost pred leti spoznala v vlogi Arye Stark v seriji Igra prestolov, je v intervjuju za GQ UK razkrila, da je bil njen vstop v najstniška leta zelo drugačen od tistega, ki ga je preživljal njen lik. To je imelo velik vpliv na njeno sprejemanje lastnega telesa, je priznala in dodala, da je imela kar nekaj težav s samopodobo.

Dodala je, da je v času, ko se je Arya pretvarjala, da je fant, čez prsi nosila prevezo, in ne modrca, ter s tem zakrila sledove pubertete in odraščanja. "Prišlo je do točke, ko preveza ni bila več učinkovita, zato so mi pri 15 letih dali dodaten pas, ki je bil videti kot trebušček. Znašla sem se v situaciji, ko sem si v bistvu želela fanta, ne pa nositi tak dodatek," se je spominjala.

"Ko sem začela postajati ženska, sem zamerila Aryi, saj mi ni zares uspelo izraziti sebe. Zamerila sem tudi svojemu telesu, ker ni bilo usklajeno z mano in svetom, ki me je takšno koval v zvezde," je dejala Maisie, ki je bila zaradi vloge v seriji prikazana kot bolj fantovska.

"Bolj sem se trudila biti kot ona, bolj zmedena sem bila. Sedaj pa čutim, da počnem, kar hočem početi, in to takrat, ko si sama želim," je povedala in dodala, da predvsem mlade ljudi skrbi mnenje drugih, še posebej tiste, ki živijo v velikih mestih, kot je London. "Svoje cilje in dosežke podzavestno oblikujemo tako, da smo všeč drugim ljudem. Ni pomembno, ali te cilje na koncu tudi dosežemo, saj skušamo z njimi zadovoljiti nekoga drugega, zato občutek, ko nekaj dosežemo, ni tako dober," je prepričana.

Ko se je serija z osmo sezono zaključila, Williamsova ni izgubljala časa s spremembo videza, vključno z barvo las, ki si jih je pobarvala na roza. Kot je razkrila za GQ UK , je imela za to tako osebno kot tudi profesionalno motivacijo. "Zavračala sem veliko stvari, povezanih s sabo in svojo podobo, po katerih sem bila toliko časa znana. Potrebovala sem to, da bi se lahko izrazila. Zdi se mi, da ljudje včasih potrebujejo pomoč pri tem, da opazijo, da si drugačna oseba, česar jim ne zamerim," je o svoji nenadni spremembi videza dejala 24-letnica.

Zvezdnica je o seriji, v kateri bi glavno vlogo imela Arya, dejala, da bi moral biti pravi čas za to: "To ne pomeni, da se to ne bo nikoli zgodilo, a tega tudi ne potrjujem. Za to bi bili potrebni pravi čas in pravi ljudje. Za to mora obstajati pravi kontekst in povezava s serijo."

Williamsova tokrat ni prvič spregovorila o samopodobi in vplivu lepotnih idealov na njeno dojemanje same sebe. Leta 2018, ko se je serija zaključila, je bila zaskrbljena, kako bo videz vplival na njeno kariero. "Šele sedaj sem ugotovila, da obstajajo liki, ki so zame dosegljivi samo na podlagi videza. Nisem oseba, ki bi bila vizualno zelo seksualna, in žalostno je, da lahko na ekranu vidimo le eno vrsto lepote," je takrat dejala za Irish Times.