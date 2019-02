Zvezdnica ne želi, da nečakinja postane igralka

14-letna Coco Arquette prihaja iz zelo znane igralske rodbine, njena starša sta Courteney Cox in David Arquette, njeni teti sta Patricia Arquettein Rosanna Arquette, z igro sta se ukvarjala tudi njen dedek in babica po očetovi strani. Njena botra pa je nihče drug kot Jennifer Aniston, družinska prijateljica in Courteneyjeva soigralka v seriji Prijatelji.

A njena slavna teta ima o tem, da bi njena nečakinja prav tako postala igralka, drugačno mnenje. "Za otroke ni lahko. Že za odrasle je to naporen posel, da pa pošlješ v to tudi svoje otroke ... Nekatere stvari niso primerne in ok," je dejala novinarju za UsWeekly. Ko jo je novinar vprašal, ali ima za nečakinjo kak nasvet, kako uspeti v svetu zabave, pa je dodala le, da naj sploh ne zaide v ta svet. Čeprav, kakor je videti po Instagram objavah njene slavne mamice, je mladenka že v 'družinskem poslu', kajti zaigrala je v gledališki predstavi.

Podobno načelo pa je imela Rosanna tudi, ko je vzgajala svojo hčer. Kajti zabičala ji je, da do osemnajstega leta ne sme iti v igro: "Zoë je bila besna name, ker ji nisem dovolila igrati do 18. leta." Zoë Bleu Sidel ima zdaj 24 let in na koncu se je vseeno odločila, da bo tudi postala igralka, tako se počasi pripravlja na snemanje že svojega sedmega filma.