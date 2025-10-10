Zvezdnica 14-letni hčerki brez privolitve lasersko odstranila pegice

Ariana Biermann , hči zvezde resničnostnega šova Kim Zolciak , je prek svojega Instagram profila delila nenavadno zgodbo. Razkrila je, da ji je mama pri 14. letih lasersko odstranila pegice, brez njene vednosti. Trenutno si 23-letnica vsak dan z ličili ustvarja umetne pegice, saj naravnih, ki jih je oboževala, nima več. "Stalno si jih rišem in poskušam doseči, da so vsaj malo podobne tistim, ki sem jih imela, ko sem odraščala," je priznala v videoposnetku.

Ariana je šla tako pred skoraj desetletjem na 'nego obraza', ne da bi vedela, kaj jo čaka. Kmalu po opravljenem posegu je namreč ugotovila, da so nejen pegice izginile. V šoku se je obrnila na kozmetičarko, ki ji je povedala šokantno resnico: "Tvoja mama mi je rekla, da jih (pegic) nimaš rada in si jih želiš odstraniti z nego obraza, z laserskim posegom."

Videoposnetek je komentirala tudi njena mama Kim, ki se je namesto opravičila odzvala z nizom smejočih se emotikonov. Njen odziv je še dodatno razjezil Arianine sledilce. "Reakcija tvoje mame na ta video je grozna. Izkoristil te je nekdo, ki bi mu moral zaupati. To sploh ni smešno," je zapisala ena od sledilk, druga pa je dodala: "Presenečena sem, da imaš še vedno stike z njo. To pokaže tvoj čudovit značaj."

Kim je že večkrat dvignila ogromno prahu glede svoje vzgoje, nazadnje pred časom, ko je priznala, da je porabila ves hčerin denar, ki ga je zaslužila v mladosti.