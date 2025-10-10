Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Zvezdnica 14-letni hčerki brez privolitve lasersko odstranila pegice

Los Angeles, 10. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

Ariana Biermann je razkrila pretresljivo podrobnost iz svojega otroštva. Njena mama Kim Zolciak naj bi ji pri rosnih štirinajstih letih lasersko odstranila pegice brez njene privolitve. Njena izpoved je močno šokirala njene sledilce, ki močno obsojajo njeno mamo, zvezdnico resničnostnih oddaj.

Ariana Biermann, hči zvezde resničnostnega šova Kim Zolciak, je prek svojega Instagram profila delila nenavadno zgodbo. Razkrila je, da ji je mama pri 14. letih lasersko odstranila pegice, brez njene vednosti. Trenutno si 23-letnica vsak dan z ličili ustvarja umetne pegice, saj naravnih, ki jih je oboževala, nima več. "Stalno si jih rišem in poskušam doseči, da so vsaj malo podobne tistim, ki sem jih imela, ko sem odraščala," je priznala v videoposnetku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ariana je šla tako pred skoraj desetletjem na 'nego obraza', ne da bi vedela, kaj jo čaka. Kmalu po opravljenem posegu je namreč ugotovila, da so nejen pegice izginile. V šoku se je obrnila na kozmetičarko, ki ji je povedala šokantno resnico: "Tvoja mama mi je rekla, da jih (pegic) nimaš rada in si jih želiš odstraniti z nego obraza, z laserskim posegom." 

Zvezdnica resničnostnih oddaj Kim Zolciak
Zvezdnica resničnostnih oddaj Kim Zolciak FOTO: Profimedia

Videoposnetek je komentirala tudi njena mama Kim, ki se je namesto opravičila odzvala z nizom smejočih se emotikonov. Njen odziv je še dodatno razjezil Arianine sledilce. "Reakcija tvoje mame na ta video je grozna. Izkoristil te je nekdo, ki bi mu moral zaupati. To sploh ni smešno," je zapisala ena od sledilk, druga pa je dodala: "Presenečena sem, da imaš še vedno stike z njo. To pokaže tvoj čudovit značaj."

Kim je že večkrat dvignila ogromno prahu glede svoje vzgoje, nazadnje pred časom, ko je priznala, da je porabila ves hčerin denar, ki ga je zaslužila v mladosti. 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ariana Biermann Kim Zolciak pegice estetski posegi resničnostna televizija
Naslednji članek

Jennifer Aniston spregovorila o tem, zakaj nima otrok

SORODNI ČLANKI

Chrissy Teigen praznuje 10 tednov brez alkohola

S tem posnetkom povzročila burne reakcije

Po šestih porodih se še vedno lahko stlači v hlače iz srednje šole

S tem posnetkom ni dosegla želenega učinka

To je mati šestih otrok!

Vsak dan uživa sinovo placento

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286