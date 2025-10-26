Zvezdnica britanskih Talentov presenetila s preobrazbo

Susan Boyle , ki se le redko pojavi na rdeči preprogi, je nedavno presenetila s svojo prisotnostjo na podelitvi nagrad Pride of Britan v Londonu, kjer je stopila pred objektive fotografov in presenetila s svojo novo podobo. 64-letna pevka, ki je zaslovela v oddaji Britanija ima talent , je fotografije z rdeče preproge delila tudi na družbenem omrežju, njeni oboževalci pa so bili navdušeni nad njenim videzom.

Škotinja je pozirala v dolgi črno-beli obleki, preko katere je nadela puhasto ogrinjalo, videz pa dopolnila z nakitom in malo črno torbico. Oboževalce pa je najbolj navdušila njena nova pričeska, saj je temne skodrane lase prebarvala na svetlo in dala oblikovati v paž.

Pevka je na družbenem omrežju zapisala, da je bil čudovit večer, ki ga je preživela tudi v družbi voditeljice Anne Hegerty . "V čast mi je bilo praznovati toliko navdihujočih ljudi. Vsi so izgledali čudoviti in lepo je bilo poklepetati z nekaj znanimi obrazi, vključno z brilijantno Anne Hererty. Sem velika oboževalka kviza Na lovu," je še dodala.

Nad njeno novo podobo pa so bili navdušeni predvsem sledilci. "Čudovita si in tudi tvoji lasje so krasni," je zapisal eden od njih, spet drugi pa dodal: "Prekrasna si, Susan. Všeč mi je tvoja pričeska, zares ti pristaja." Tretj oboževalec jo je označil za divo, številni pa so hvalili njeno lepoto in izbiro oblačil.

Boyle je zaslovela leta 2009, ko je tekmovala v britanski različici oddaje Talenti, njena priredba pesmi I Dreamed a Dream pa je postala viralna. Na koncu je v finalu ostala brez zmage, a je njen debitantski album postal najbolje prodajana plošča britanskega izvajalca v tujini tistega leta.