Zvezdnica Cardi B po obisku Trsta uživala v Portopiccolu

Rap zvezdnica, ki naj bi bila že nekaj mesecev v zvezi z nogometnim vratarjem, naj bi tega pred dnevi obiskala v Vidmu, par pa je pred dnevi skupaj večerjal v Trstu. Cardi B se je tam fotografirala z osebjem restavracije, pozneje pa na družbenem omrežju delila še fotografije, ki so nastale v priljubljenem mestecu Portopiccolo.

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"Precej umirjeno," je pripisala ob galeriji fotografij in videoposnetkov, na katerih pozira v rožnati obleki, v ozadju pa so mestne ulice in obala. Kmalu so se med komentarji oglasili njeni oboževalci, ki so pohvalili njen videz.

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