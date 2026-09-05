Zvezdnica Cardi B po obisku Trsta uživala v Portopiccolu

Rap zvezdnica, ki naj bi bila že nekaj mesecev v zvezi z nogometnim vratarjem, naj bi tega pred dnevi obiskala v Vidmu, par pa je pred dnevi skupaj večerjal v Trstu. Cardi B se je tam fotografirala z osebjem restavracije, pozneje pa na družbenem omrežju delila še fotografije, ki so nastale v priljubljenem mestecu Portopiccolo.
"Precej umirjeno," je pripisala ob galeriji fotografij in videoposnetkov, na katerih pozira v rožnati obleki, v ozadju pa so mestne ulice in obala. Kmalu so se med komentarji oglasili njeni oboževalci, ki so pohvalili njen videz.
Tudi tam se ji je pridružil 27-letnik, tudi on pa je na družbenem omrežju delil fotografije, ki so nastale na obali tega priljubljenega majhnega mesteca. Par so sicer prvič skupaj opazili julija v Parizu.
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