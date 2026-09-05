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Zvezdnica Cardi B po obisku Trsta uživala v Portopiccolu

Trst, 05. 09. 2026 12.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Cardi B

Cardi B je v Italiji. Za tem, ko je priljubljena tržaška restavracija na družbenem omrežju razkrila, da je bila rap zvezdnica njihova gostja, spremljal pa jo je vratar nogometnega kluba Udinese Maduka Okoye, je na družbenem omrežju objavila fotografije iz Portopiccola.

Rap zvezdnica, ki naj bi bila že nekaj mesecev v zvezi z nogometnim vratarjem, naj bi tega pred dnevi obiskala v Vidmu, par pa je pred dnevi skupaj večerjal v Trstu. Cardi B se je tam fotografirala z osebjem restavracije, pozneje pa na družbenem omrežju delila še fotografije, ki so nastale v priljubljenem mestecu Portopiccolo.

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"Precej umirjeno," je pripisala ob galeriji fotografij in videoposnetkov, na katerih pozira v rožnati obleki, v ozadju pa so mestne ulice in obala. Kmalu so se med komentarji oglasili njeni oboževalci, ki so pohvalili njen videz.

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Tudi tam se ji je pridružil 27-letnik, tudi on pa je na družbenem omrežju delil fotografije, ki so nastale na obali tega priljubljenega majhnega mesteca. Par so sicer prvič skupaj opazili julija v Parizu.

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