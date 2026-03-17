Zvezdnica Dekliščine namesto oskarjev na lepotni poseg

Ponovna združitev zvezdnic filma Dekliščina , ki so na oskarjih skupaj podelile nagrado za najboljši zvok, je bila eden od najbolj opevanih trenutkov letošnje prireditve. Melissa McCarthy , Rose Byrne , Kristen Wiig , Maya Rudolph in Ellie Kemper so z nastopom požele smeh in aplavz, gledalci pa so hitro opazili, da na odru ni bilo ene izmed zvezdnic filma Wendi McLendon-Covey .

Slednja se je po koncu prireditve oglasila na svojem Instagramu ter razkrila, zakaj je ni bilo. "Kot odgovor na nekatera sporočila, ki jih prejemam. Prejšnji teden sem se odločila za dvig vratu, ker sem naveličana, da izgledam kot taleča se sveča. Zato sem morala izpustiti podelitev oskarjev. Ni drame. Vse je v redu." Uporabniki na spletu so pohvalili njeno iskrenost in ji zaželeli hitro okrevanje.

Spomnimo, film Dekliščina je izšel leta 2011 in hitro postal hit ter ena bolj opevanih komedij tistega časa. V njej je zaigrala tudi Rose Byrne, letošnja nominiranka v kategoriji za najboljšo glavno igralko, ki je za vlogo v filmu Če bi imela noge, bi te brcnila prejela zlatega globusa.