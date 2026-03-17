Zvezdnica Dekliščine namesto oskarjev na lepotni poseg

Ponovna združitev zvezdnic filma Dekliščina, ki so na oskarjih skupaj podelile nagrado za najboljši zvok, je bila eden od najbolj opevanih trenutkov letošnje prireditve. Melissa McCarthy, Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph in Ellie Kemper so z nastopom požele smeh in aplavz, gledalci pa so hitro opazili, da na odru ni bilo ene izmed zvezdnic filma Wendi McLendon-Covey.
Slednja se je po koncu prireditve oglasila na svojem Instagramu ter razkrila, zakaj je ni bilo. "Kot odgovor na nekatera sporočila, ki jih prejemam. Prejšnji teden sem se odločila za dvig vratu, ker sem naveličana, da izgledam kot taleča se sveča. Zato sem morala izpustiti podelitev oskarjev. Ni drame. Vse je v redu." Uporabniki na spletu so pohvalili njeno iskrenost in ji zaželeli hitro okrevanje.
Spomnimo, film Dekliščina je izšel leta 2011 in hitro postal hit ter ena bolj opevanih komedij tistega časa. V njej je zaigrala tudi Rose Byrne, letošnja nominiranka v kategoriji za najboljšo glavno igralko, ki je za vlogo v filmu Če bi imela noge, bi te brcnila prejela zlatega globusa.
Ne le zasedba Dekliščine, veliko pozornosti je na odru požel poklon še eni opevani komični klasiki. V duhu težko pričakovanega nadaljevanja filma Hudičevka v Pradi sta nagrado za najboljšo kostumografijo ter nagrado za najboljšo masko in pričesko podelili zvezdnica filma Anne Hathaway in prvotni navdih za film, dolgoletna glavna urednica modne biblije Vogue Anna Wintour. Na odru sta se celo pošalili na ta račun, ko je igralka modno poznavalko vprašala, kaj si misli o njeni obleki, Wintour pa je vprašanje ignorirala in raje napovedala nominirance.
98. podelitev zlatih kipcev je sicer ponudila kar nekaj zgodovinskih trenutkov. Med igralkami je prvič slavila Irka, kipca za najboljšo kinematografijo se je prvič razveselila ženska, oskarja je prvič osvojila Norveška in prvič so podelili oskarja za kasting. Pestro je bilo v kategoriji za najboljši kratki igrani film, kjer sta si zmago prvič v zgodovini delila kar dva filma. Manjkalo ni niti komentarjev na račun aktualnega dogajanja po svetu, poskrbljeno pa je bilo tudi za zabavo.
