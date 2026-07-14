Zvezdnica filma Krog za seboj pustila zajetno vsoto, a umrla kot brezdomka

Dokumenti, ki jih je na enem od losangeleških sodišč vložila mati pokojne igralke Daveigh Chase , Cathy Chase , kažejo, da je ta zaprosila za hčerino dediščino, ki je ocenjena na približno 351.000 evrov. Zvezdnica pred smrtjo ni poskrbela za oporoko, kot je še razvidno, pa ni bila poročena in ni imela otrok. 35-letnica je pred mesecem umrla v eni od bolnišnic v Los Angelesu zaradi aidsa.

Kot je še razvidno iz sodnih dokumentov, je bila igralka, ki je zaslovela že kot najstnica, v času smrti uradno brezdomka. Kot edina sorodnika sta navedena mati in oče John Schwallier.

Kot poročajo ameriški mediji, se je Chase pred smrtjo borila z odvisnostmi in živela v razvpiti losangeleški soseski, ki je znana po brezdomcih in narkomanih. Zvezdničina mati je v intervjuju, ki ga je dala junija za Daily Mail, razkrila, da se je hčerina odvisnost začela leta 2016, ko je imela nesrečo z motorjem in so ji predpisali protibolečinske tablete.