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Zvezdnica filma Krog za seboj pustila zajetno vsoto, a umrla kot brezdomka

Los Angeles, 14. 07. 2026 08.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Daveigh Chase

Imetje igralke Daveigh Chase, ki je bila najbolj znana po grozljivki Krog, po njeni smrti ocenjujejo na približno 351.000 evrov, a je 35-letnica sredi junija umrla brez oporoke. Za zapuščino je zdaj na sodišču zaprosila zvezdničina mati, kažejo dokumenti, ki jih je pridobila revija People.

Dokumenti, ki jih je na enem od losangeleških sodišč vložila mati pokojne igralke Daveigh Chase, Cathy Chase, kažejo, da je ta zaprosila za hčerino dediščino, ki je ocenjena na približno 351.000 evrov. Zvezdnica pred smrtjo ni poskrbela za oporoko, kot je še razvidno, pa ni bila poročena in ni imela otrok. 35-letnica je pred mesecem umrla v eni od bolnišnic v Los Angelesu zaradi aidsa.

Daveigh Chase je umrla 16. junija.
Daveigh Chase je umrla 16. junija.
FOTO: Profimedia

Kot je še razvidno iz sodnih dokumentov, je bila igralka, ki je zaslovela že kot najstnica, v času smrti uradno brezdomka. Kot edina sorodnika sta navedena mati in oče John Schwallier.

Kot poročajo ameriški mediji, se je Chase pred smrtjo borila z odvisnostmi in živela v razvpiti losangeleški soseski, ki je znana po brezdomcih in narkomanih. Zvezdničina mati je v intervjuju, ki ga je dala junija za Daily Mail, razkrila, da se je hčerina odvisnost začela leta 2016, ko je imela nesrečo z motorjem in so ji predpisali protibolečinske tablete.

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"Iskala je droge in se zabavala z napačnimi ljudmi. Hčere nikoli nisem vrgla iz hiše. Želela je svobodo, ti ljudje pa so jo zavedli na napačno pot z drogami. Tako se je začelo. Čeprav ljudje govorijo, da sem najverjetneje bila slaba mama, nisem nikoli obupala nad njo. Vedno sem upala, da se bo vrnila domov," je takrat dejala in dodala, da se je ves čas trudila, da bi Daveigh priskrbela pomoč, a je ta ni želela sprejeti.

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