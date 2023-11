Zvezdnica filma Misija: nemogoče zaljubljena, zvezo potrdil njen fant

Vanessa Kirby je zaljubljena. Igralka, ki navdušuje v filmih Misija nemogoče, in ki so jo povezovali tudi s soigralcem Tomom Cruisom, je v zvezi s Paulom Rabilom. Čeprav igralka ni javno potrdila svojega ljubezenskega statusa, je to z objavo na Instagramu storil 37-letni športnik, saj je delil njune skupne fotografije in ob tem pripisal prikupno sporočilo svojemu dekletu.

Vanessa Kirby in Paul Rabil sta par. Novico o novem parčku na zvezdniški sceni je z objavo na Instagramu potrdil kar športnik sam, saj je objavil nekaj njunih skupnih fotografij in spominov na skupno preživljanja prostega časa. "Od trenutka, ko sva se prvič srečala v Des Moinesu, bi šel s tabo po vsem svetu in nazaj, življenje s tabo je veliko boljše, lepše in ima smisel," je pripisal ob objavo. 37-letnik je z objavo tako potrdil, da sta z britansko zvezdnico zaljubljena, ni pa razkril, koliko časa sta že skupaj. V javnosti so ju sicer skupaj opazili leta 2022, ko sta se držala za roke. PREBERI ŠE Tom Cruise v družbi soigralk v Rimu na premieri novega filma Misija: Nemogoče Igralka svoje nove zveze še ni uradno potrdila, nedavno so jo celo povezovali s soigralcem iz filmov Misija: nemogoče, Tomom Cruisom, a je že pred časom zatrdila, da omenjene govorice, da bi se med njima karkoli ljubezenskega razvilo, nikakor niso resnične. Soustanovitelj Premier Lacrosse League (PLL) je bil od leta 2014 do 2017 poročen s športnico Kelly Berger. Igralka je bila pred Paulom v razmerju z igralcem Callumom Turnerjem, s katerim sta se začela dobivati kmalu po tem, ko sta se spoznala med snemanjem filma Za kraljico in domovino leta 2014, svojo zvezo pa sta končala leta 2020.