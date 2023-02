Zvezdnica filma Noro bogati Azijci pričakuje drugega otroka.

Nosečnost je potrdila teden dni po tem, ko so protagonistko filma Noro bogati Azijci opazili, kako se sprehaja po parku v Los Angelesu z zelo opaznim nosečniškim trebuščkom. Spomnimo, Wujeva je prvo nosečnost skrivala vse do poroda, ko sta s partnerjem pozdravila prvorojenko.

Film Noro bogati Azijci to soboto, 25. februarja ob 20. uri prihaja na POP TV. Po knjižni uspešnici posneta zgodba spremlja Rachel Chu, Američanko kitajskega rodu iz New Yorka, ki se s svojim fantom Nickom Youngom odpravi na poroko njegovega najboljšega prijatelja v Singapur. Toda Nick je svojemu dekletu pozabil povedati nekaj ključnih podrobnosti. Kot prvo – odraščal je v hiši, ki je videti kot palača; kot drugo – več časa je preživel na zasebnih letalih kot v avtomobilih; in kot tretje – povsem slučajno je eden najbolj zaželenih samskih moških v državi. Kot Nickovo dekle ima Rachel v trenutku, ko stopi iz letala, tarčo na hrbtu in njene umirjene počitnice se kmalu spremenijo v tek čez ovire.

V izjemno popularnem filmu, za katerega si mnogi želijo nadaljevanje, poleg omenjene igralke igrajo tudi Henry Golding, z oskarjem nominirana Michelle Yeoh, Gemma Chan, Chris Pang, Ken Jeong.